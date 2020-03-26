Омбудсмен Бурятии контролирует права человека во время COVID-19

В аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии начинает работу «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан в период действия ограничений, установленных правительством РФ для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В период с 27 марта по 10 апреля включительно, граждане могут сообщить об имеющих проблемах, в том числе по вопросам:
- льготного лекарственного обеспечения инвалидов, пенсионеров;
- возврата денежных средств по приобретенным железнодорожным и авиабилетам;
- проведения дезинфекционных мероприятий в местах массового скопления людей, по месту работы, в подъездах многоквартирных домов;
- о качестве питания в больницах, пансионатах и иных учреждениях медицинского и социального обслуживания;
- о соблюдении «утреннего фильтра» при приеме детей в дошкольные образовательные учреждения;
- о нарушении карантина знакомыми, прибывшими из других стран либо иных регионов страны;
- об обеспечении трудовых прав граждан, выплате пособий по временной нетрудоспособности;
- о начислении пени, штрафов по кредитным обязательствам, за услуги ЖКХ.
Сообщения принимаются по телефонам (3012) 21 46 45, 21-34-43
в рабочее время с 9:00 до 17:00
(обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
), в нерабочее время обращения можно направлять на адрес электронной почты priem_upch@govrb.ru
.
Фото: baikalproc.ru
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