Омбудсмен Бурятии контролирует права человека во время COVID-19

Открыта «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан в период ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией





В аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии начинает работу «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан в период действия ограничений, установленных правительством РФ для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции.В период с 27 марта по 10 апреля включительно, граждане могут сообщить об имеющих проблемах, в том числе по вопросам:- льготного лекарственного обеспечения инвалидов, пенсионеров;- возврата денежных средств по приобретенным железнодорожным и авиабилетам;- проведения дезинфекционных мероприятий в местах массового скопления людей, по месту работы, в подъездах многоквартирных домов;- о качестве питания в больницах, пансионатах и иных учреждениях медицинского и социального обслуживания;- о соблюдении «утреннего фильтра» при приеме детей в дошкольные образовательные учреждения;- о нарушении карантина знакомыми, прибывшими из других стран либо иных регионов страны;- об обеспечении трудовых прав граждан, выплате пособий по временной нетрудоспособности;- о начислении пени, штрафов по кредитным обязательствам, за услуги ЖКХ.Сообщения принимаются по телефонамв рабочее время(обеденный перерыв), в нерабочее время обращения можно направлять на адрес электронной почтыФото: baikalproc.ru