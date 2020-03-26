В Улан-Удэ вводится недельный карантин для детсадов

Но оставят дежурные группы

На следующей неделе в Улан-Удэ с 30 марта по 03 апреля во всех детских садах вводится карантин.



Напомним, приказом президента России следующая неделя объявлена выходной. Ранее в Бурятии закрыли не только школы, но и ВУЗы с ссузами. Теперь настала очередь детсадов.

- Работать будут только дежурные группы, принимать будут детей, чьи родители относятся к спискам работающих, внесенных в Указ Президента РФ "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" от 25.03.2020, - сообщает министерство образования Бурятии.

Как заявил вчера Владимир Путин, "все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось».

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