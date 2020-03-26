Правительство Бурятии уходит в удаленное общение

Совещания республиканского кабмина будут проходить в режиме видео-конференц связи







С 26 марта все совещания правительства Бурятии будут проходить в режиме видео-конференц связи в связи с неблагоприятной противоэпидемической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в стране и республике.



Соответствующее поручение глава республики Алексей Цыденов дал Комитету информационных технологий и документальной связи администрации главы и правительства Бурятии, сообщили в его пресс-службе.



В настоящее время Комитет информационных технологий и документальной связи организует подключение терминалов видеоконференцсвязи во всех республиканских и муниципальных органах власти. Кабинет и зал совещаний главы также подключены к системе видеоконференцсвязи правительства и имеют возможность подключения ко всем залам в правительстве Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru



