Правительство Бурятии уходит в удаленное общение

Совещания республиканского кабмина будут проходить в режиме видео-конференц связи
С 26 марта все совещания правительства Бурятии будут проходить в режиме видео-конференц связи в связи с неблагоприятной противоэпидемической обстановкой из-за коронавирусной инфекции в стране и республике.
Соответствующее поручение глава республики Алексей Цыденов дал Комитету информационных технологий и документальной связи администрации главы и правительства Бурятии, сообщили в его пресс-службе.
В настоящее время Комитет информационных технологий и документальной связи организует подключение терминалов видеоконференцсвязи во всех республиканских и муниципальных органах власти. Кабинет и зал совещаний главы также подключены к системе видеоконференцсвязи правительства и имеют возможность подключения ко всем залам в правительстве Бурятии.
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