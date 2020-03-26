ВСЖД временно отменяет поезд Иркутск-Забайкальск

Пассажиропоток в этом направлении снизился из-за коронавируса



В связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки с 3 апреля до 30 мая отменяется курсирование поезда №321/322 Иркутск-Забайкальск, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной доороги.



О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Неиспользованные проездные документы на указанный поезд можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.



Магистраль информирует пассажиров, что на главной странице сайта РЖД размещена ссылка на актуальную информацию об изменениях в расписании поездов как в международном, так и во внутригосударственном сообщении. Также здесь размещены материалы для грузоотправителей, порядок возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы, а также рекомендации по профилактике коронавируса.



Подробную информацию пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).



Фото: visual.rzd.ru

