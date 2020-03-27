В Бурятии судьи проводят обряды, чтобы их решения устояли

Накануне особо важных процессов в судах зажигаются аромапалочки и свечки





Судопроизводство в Бурятии потянулось к мистике - по утрам в судебных коридорах стали распространяться запахи буддийских благовоний. Как выяснилось, таким способом служители Фемиды очищают пространство от негатива, пытаются избежать ошибок и улучшить статистику по отменам в вышестоящей кассационной инстанции в Кемерово. Которая в последнее время массово отменяет вердикты бурятского правосудия, что очень огорчает местных судей.

Напомним, что в конце прошлого года в России произошла судебная реформа по разделению региональных судов. У последних забрали полномочия влиять на рассмотрение кассационных жалоб граждан на приговоры и решения судов первой инстанции (районных судов). А в Бурятии жаловаться на неправосудные, политически мотивированные и некачественные решения районных судей граждане могут в Кемерово, где с октября 2019 года работает Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.Как выяснилось, среди десяти сибирских регионов и двух дальневосточных (Бурятия и Забайкальский край), которые курирует кемеровская кассация, наша республика уверенно держит лидерство в количестве претензий. Так, только за ноябрь 2019 года (более свежая статистика в суде запаздывает) в Восьмой кассационный суд поступило 138 жалоб по уголовным делам, вынесенным в Бурятии. Для примера, из Иркутской области за тот же период в Кемерово поступило всего 103 жалобы. И это притом что населения в соседней области в несколько раз больше. Причем, как говорят адвокаты, число отмененных решений бурятских судов «просто зашкаливает». Статистика пересмотренных дел в разрезе субъектов не разглашается, однако, как рассказывают участники процессов, ситуация по республике для судей выглядит не слишком блестяще. А вот адвокатское сообщество Бурятии и обычные граждане очень этому рады.- Мы с оптимизмом смотрим на сложившуюся тенденцию, доказывающую, что кассация наконец-то начала работать и цель географического разделения судопроизводства достигнута, - говорит улан-удэнский адвокат Рита Галицина. - Ведь раньше нас, адвокатов, в судах просто не слушали, а теперь, учитывая появление кемеровской кассации, судьи в республике стали более объективно относиться ко всем сторонам процесса, чтобы их решения устояли в вышестоящих инстанциях.Добавим, ранее в Бурятии наблюдалась неплохая стабильность судебных решений (процент устоявшихся и неотмененных вышестоящей инстанцией приговоров), ведь кассационные жалобы граждане могли подавать лишь в Верховный суд РБ. Судя по всему, статистику могли улучшать кумовство и родственные связи.Ведь в Верховном суде РБ и в первой инстанции работают судьи, нередко друг друга хорошо знающие, а дружеские связи между ними сформировались еще в период студенческой скамьи или работы помощниками судей. Так, например, несколько лет назад 100%-ную стабильность приговоров имел Закаменский райсуд. И непонятно, связан ли этот феноменальный результат с профессионализмом местных судей, мизерным количеством рассмотренных дел или просто местных служителей Фемиды прикрывали вышестоящие инстанции? Дело в том, что в случае слишком большого количества отмен и изменений приговоров (которые выявляют грубые нарушения уголовно-процессуального законодательства и неправильное применение закона) судей обычно ждут санкции. Это и лишение премий, сопоставимых с месячной зарплатой судьи, и даже досрочное прекращение полномочий.Именно поэтому, как рассказали «Номер один» в одном из судов, судьи первой инстанции находятся в каждодневном сильном стрессе и очень опасаются ошибок. Дело в том, что суды, особенно улан-удэнские, завалены большим количеством дел и времени для того, чтобы вникнуть и разобраться в них, элементарно не хватает.- Ошибки неизбежны, но вопрос в том, что у некоторых судей ошибки в кассации пропускаются, а других жестко наказывают отменой приговоров, - рассказывает специалист одного из судов. - Наши судьи не всегда понимают, какое решение может быть отменено, а какое нет, и это вызывает у них полную растерянность.Судя по всему, когда нестабильность зашкаливает, на помощь приходит мистика. Так, накануне особо важных процессов в некоторых кабинетах судов зажигаются аромапалочки и свечки. По замыслу инициаторов данных обрядов, это может «очистить пространство от негатива» с целью уменьшения ошибок и улучшения качества судебных решений.Так, на прошлой неделе в Октябрьском райсуде по утрам посетители жаловались на то, что в коридорах сильно пахнет благовониями. Впрочем, эпидемия коронавируса внесла коррективы и в этот процесс. Суды в Бурятии с 19 марта в связи с инфекцией приостановили свою работу и перешли до середины апреля на практически карантинный режим. Рассматриваются только простые и безотлагательные дела. Например, взятие граждан, совершивших преступления, под арест. Подобные дела отменяются в вышестоящих инстанциях в связи с устоявшимся на всех этажах Фемиды обвинительным уклоном крайне редко. Поэтому аромапалочки можно уже не зажигать.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»