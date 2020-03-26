Авиаперевозчики задирают цены для жителей Бурятии

Билеты обходятся в три раза дороже



Жители Бурятии из-за коронавируса активно возвращаются домой из-за границы. Однако авиакомпании взвинтили цены для соотечественников в несколько раз.



С 27 марта Россия прекращает выполнять все чартерные и регулярные рейсы с зарубежными странами. Будут летать только самолеты, которые эвакуируют россиян.

Напомним, МИД РФ сообщило, что россияне, которые сейчас находятся вне пределов родины, должны заявить о своем желании вернуться на родину до 14 часов 26 марта. Все, кто успел до этого срока попасть в вывозные списки, будут эвакуированы до 31 марта. Остальные должны искать возможность возвращения самостоятельно.



- Мы улетели за границу еще до начала эпидемии. Домой должны были лететь через Италию, но Победа отменила вылеты. Пришлось добираться обходными путями через Францию. А из Парижа до Москвы летает только "Аэрофлот", который безбожно задрал цены. В итоге мы заплатили 32 000 за один билет в одну сторону вместо ранее забронированных билетов по 9000 рублей на « Победе»- рассказывает улан-удэнка Виктория.



В Москве несмотря на опасность коронавируса, жителей Бурятии оставили на несколько дней. Авиакомпания «Победа» отказывается менять дату вылета в Улан- Удэ на более ранний срок.



- У нас были билеты на 29 марта, но «Победа» отказалась поменять дату вылета на сегодня. Нам придется еще несколько дней пробыть в Москве. Идти людям навстречу, даже в экстремальной ситуации, это, увы, не в российских традициях. Прикрываясь высокими словами о помощи людям, авиакомпании при любом удобном случае пытаются заработать: на обмене билетов, замене рейсов и в любых других ситуациях, - сетует улан-удэнка.



Напомним, в стационарах республики на 8:00 26 марта находится 24 человека с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных стран. Фото: «Номер один»