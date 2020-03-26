В Бурятии запрещаются кальяны, банкеты, тусовки и ночная жизнь

Главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев выпустил постановление, в котором, наконец, четко перечисляются меры профилактики коронавируса – а точнее ограничения, соблюдения которых он будет требовать. В документе, размещенном на сайте республиканского управления Роспотребнадзора, они названы по пунктам.
Руководители организаций культуры, физической культуры и спорта, развлекательной и просветительной деятельности, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров (кинозалов), театров, боулингов, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, компьютерных клубов вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности должны с 27 марта прекратить допуск посетителей на свои объекты до особого распоряжения.
Кроме того, они обязаны доложить о принятых мерах в управление Роспотребнадзора по Бурятии на официальную почту org@03.rospotrebnadzor.ru
в срок до 1 апреля.
Отдельным пунктом запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах до особого распоряжения.
Приостанавливается проведение спортивных, культурных и иных мероприятий на объектах и в организациях вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы собственности до особого распоряжения.
Отменяется проведение банкетов в организациях общественного питания на территории республики до особого распоряжения.
Следить за соблюдением ограничений предписывается начальникам отделов, начальникам территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Нарушителям запретов грозит административная ответственность. При этом в качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении будут применяться наложение пломб и опечатывание помещений с дальнейшей передачей материалов в суд для применения административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Фото: «Номер один»
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