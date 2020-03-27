Социальные пенсии вырастут с 1 апреля

Повышение коснется более 33 700 работающих и неработающих пенсионеров Бурятии

В связи с риском распространения коронавирусной инфекции пенсионерам старше 65 лет в целях безопасности рекомендуется воздержаться от посещения клиентской службы Пенсионного фонда. Задавайте вопросы через официальные соцсети отделения ОПФР по Республике Бурятия:

Пенсионный фонд России с 1 апреля проведет вторую массовую индексацию пенсий. В соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году на 6,1 % будут увеличены социальные пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и детям, оба родителя которых неизвестны, сообщили в республиканском отделении ПФР.Одновременно с индексацией социальных пенсий повышаются государственные пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей; участников Великой Отечественной войны; граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей; граждан из числа работников летно-испытательного состава.Всего пенсии в увеличенном размере в Бурятии с апреля будут получать более 33700 работающих и неработающих пенсионеров. Так, социальная пенсия по инвалидности устанавливается инвалидам 1, 2 и 3 группы, в том числе инвалидам с детства, детям-инвалидам.После индексации размер выплаты составит:- детям-инвалидам –16145,57 руб.,- инвалидам с детства 1 и 2 группы – 13 454,83 руб.Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, увеличится до 13 454,83 руб. Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца (по потере одного из родителей) составит 6 727,38 руб. Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца (обоих родителей) и у детей, родители которых неизвестны, составит 13454,83 руб.Индексация пенсий на 6,1% также коснется граждан из числа малочисленных народов Севера, которые имеют право на досрочное пенсионное обеспечение в возрасте 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно). В Бурятии льгота распространяется на сойотов. Кроме них, социальная пенсия по старости выплачивается гражданам, не имеющим страхового стажа. В связи с этим право на пенсию они получают на 5 лет позже.Как сообщили в отделе организации выплаты пенсий ОПФР по Бурятии, выплата пенсий за апрель 2020 года будет произведена по утвержденному графику. Изменений в датах доставки выплат в связи с объявленными выходными днями не будет. Получателям пенсий через отделения связи «Почты России» выплаты за апрель доставят с 3 по 21 число, в доставочные дни. Через банки выплата пенсий также будет профинансирована и выплачена согласно графику - с 6 по 23 апреля. По правилам, если дата доставки пенсий приходится на выходные дни, выплата производится досрочно.Всю информацию о размере пенсий, дате доставки, пенсионеры могут получить по тел. горячей линии ПФР 8 (3012) 29-14-14.Фото: «Номер один»