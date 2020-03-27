Танкисты из Бурятии – вторые в «Танковом биатлоне» ВВО

Решающий этап окружного конкурса завершился на полигоне Борзя Новая



Чемпионом Восточного военного округа по «Танковому биатлону» стала команда, представляющая общевойсковое соединение из Забайкальского края. Второе место заняли танкисты мотострелкового соединения из Бурятии. Бронза за командой танкистов мотострелкового соединения с острова Сахалин.



Решающий этап окружного конкурса среди лучших танковых экипажей Восточного военного округа «Танковый биатлон» завершился на полигоне Борзя Новая в Забайкальском крае, сообщили в пресс-службе ВВО. Награды победителям и призерам соревнований вручил командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко.



В ходе соревнований каждый экипаж прошел тяжелейший маршрут с препятствиями по пересеченной местности. Танкисты преодолевали колейный мост, косогор, танковый ров, выполнили целый ряд огневых задач по поражению крупных и малозаметных целей. В случае промахов команде назначались штрафные круги, а за повреждения ограждений на дистанции, дополнительное время.



Экипажи боевых машин, одержавшие победу на окружном этапе, продолжат интенсивную подготовку на полигонах и в дальнейшем представят Восточный военный округ на Всеармейском конкурсе в рамках АрМИ-2020.



Фото: пресс-служба ВВО

