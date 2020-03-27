27.03.2020
Коронавирус сделал российские заповедники еще более недоступными

Коронавирус сделал российские заповедники еще более недоступными

В Бурятии «Заповедное Подлеморье» объявило о приостановке работы визитно-информационных центров

В связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире минприроды России с 30 марта по 3 апреля вводит временный запрет на прием организованных туристических и экскурсионных групп в  особо охраняемых природных территориях федерального значения, сообщила пресс-служба ведомства.

Временно будет прекращена работа визит-центров и других объектов туристической инфраструктуры, приостановлено проведение массовых мероприятий, ранее запланированные экскурсии и экологические экспедиции будут отменены или перенесены на более поздний срок.

«Эти меры направлены на соблюдение требований, обозначенных в обращении президента России. Здоровье и безопасность людей – самое главное, чем мы должны руководствоваться при принятии абсолютно всех решений», – прокомментировал глава минприроды России Дмитрий Кобылкин.    

Дирекции ООПТ, а также отделы охраны и оперативного реагирования учреждений продолжат работать. Часть сотрудников заповедной системы страны может быть переведена на удаленную форму работы. О действующих режимах работы ООПТ федерального значения лучше уточнять на официальных сайтах учреждений.

В Бурятии приостанавливает деятельность визит-информационных центров «Заповедное Подлеморье». Прием посетителей в местах размещения «Монахово», «Курбулик», полевая база Давша, кордон «Кабанья», КНП «Аяя», кордон «Сосновка» временно ограничен, сообщила пресс-служба объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника. .

В случае изменениях ситуации информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях. По возникшим вопросам обращаться по тел. 83013191578 и на электронную почту  info@pdmr.ru

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
коронавирус заповедники ограничения
^