Коронавирус сделал российские заповедники еще более недоступными

В связи с эпидемиологической ситуацией в России и мире минприроды России с 30 марта по 3 апреля вводит временный запрет на прием организованных туристических и экскурсионных групп в особо охраняемых природных территориях федерального значения, сообщила пресс-служба ведомства.
Временно будет прекращена работа визит-центров и других объектов туристической инфраструктуры, приостановлено проведение массовых мероприятий, ранее запланированные экскурсии и экологические экспедиции будут отменены или перенесены на более поздний срок.
«Эти меры направлены на соблюдение требований, обозначенных в обращении президента России. Здоровье и безопасность людей – самое главное, чем мы должны руководствоваться при принятии абсолютно всех решений», – прокомментировал глава минприроды России Дмитрий Кобылкин.
Дирекции ООПТ, а также отделы охраны и оперативного реагирования учреждений продолжат работать. Часть сотрудников заповедной системы страны может быть переведена на удаленную форму работы. О действующих режимах работы ООПТ федерального значения лучше уточнять на официальных сайтах учреждений.
В Бурятии приостанавливает деятельность визит-информационных центров «Заповедное Подлеморье». Прием посетителей в местах размещения «Монахово», «Курбулик», полевая база Давша, кордон «Кабанья», КНП «Аяя», кордон «Сосновка» временно ограничен, сообщила пресс-служба объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника. .
В случае изменениях ситуации информация будет размещена на официальном сайте и в соцсетях. По возникшим вопросам обращаться по тел. 83013191578 и на электронную почту info@pdmr.ru
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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