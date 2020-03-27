27.03.2020
В Бурятии больные коронавирусом бизнесмены чувствуют себя удовлетворительно

В Бурятии больные коронавирусом бизнесмены чувствуют себя удовлетворительно

Проверено 350 контактировавших с ними лиц, у четверых положительные пробы

В Бурятии по состоянию на 8 утра 27 марта остаются два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как уже сообщалось, это владельцы торговой сети «Титан».

«Больные находятся в Республиканской инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное», сообщают власти.

На данный момент взяты тесты у 350 контактировавших с ними лиц (дома, по месту работы, в Военном госпитале, блогеры и т.д.). Как уже сообщал «Номер один», 4 пробы дали предварительно положительный результат, все четверо пациентов госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирске. У остальных контактных лиц результаты отрицательные.

Фото: pixabay.com

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