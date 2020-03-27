В Бурятии больные коронавирусом бизнесмены чувствуют себя удовлетворительно

Проверено 350 контактировавших с ними лиц, у четверых положительные пробы



В Бурятии по состоянию на 8 утра 27 марта остаются два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Как уже сообщалось, это владельцы торговой сети «Титан»

«Больные находятся в Республиканской инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное», сообщают власти.



На данный момент взяты тесты у 350 контактировавших с ними лиц (дома, по месту работы, в Военном госпитале, блогеры и т.д.). Как уже сообщал «Номер один»,



Фото: pixabay.com



«Больные находятся в Республиканской инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное», сообщают власти.На данный момент взяты тесты у 350 контактировавших с ними лиц (дома, по месту работы, в Военном госпитале, блогеры и т.д.). Как уже сообщал «Номер один», 4 пробы дали предварительно положительный результат , все четверо пациентов госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы для подтверждения направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирске. У остальных контактных лиц результаты отрицательные.Фото: pixabay.com