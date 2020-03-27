В Бурятии для пенсионеров сохранен льготный проезд в электричках

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В Бурятии с 1 апреля по 31 октября для пенсионеров республики предусмотрен льготный проезд в пригородных поездах, сообщила пресс-служба ВСЖД.



На основании государственного контракта, заключенного между «Байкальской ППК» и министерством социальной защиты Бурятии, с 1 апреля по 31 октября пенсионерам, не имеющим льгот, при достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, предоставляется право льготного проезда в поездах пригородного сообщения на территории республики с 50-процентной скидкой.



Оформление льготного проезда этой категории граждан осуществляется по разовым проездным документам в направлении «туда» или «туда/обратно». Льгота действует как в день осуществления поездки, так и при предварительном оформлении билета за 10 суток до поездки.



Для приобретения проездных документов со скидкой пенсионеру необходимо предоставить следующие документы:

— паспорт или нотариально заверенную копию паспорта;

— пенсионное удостоверение или справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающую факт назначения пенсии, или нотариально заверенную копию.



Фото: visual.rzd.ru



