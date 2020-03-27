В Улан-Удэ горожане сами взялись за ремонт дорог

В мэрии старания неравнодушных улан-удэнцев не оценили





Водители маршрутов №92 и №80 сами засыпали траншею на дороге у памятника «Мать Бурятия». Яма образовалась еще летом прошлого года, и никто ее не устранял. Инициатором ремонта оказался бригадир маршрута Арсалан Мункуев. Он и двое его коллег вечером после работы поставили автобусы на стоянку и приступили к засыпке.

- Там была огромная лужа, и саму яму не было видно. Рядом с памятниками разбиты клумбы, растут цветы, и к ним подводили воду по трубам. После прокладки труб асфальт нормально не заделали, он стал разрушаться. В результате и получилась такая трещина, со временем она становилась все больше и больше, - отметил мужчина.





- Мы взяли несколько ведер песка, гравий, битый кирпич и засыпали в яму. Сверху добавили немного щебня и подмазали глиной. На работу ушло около часа. Проезжающие мимо водители благодарили нас, одобрительно сигналили. Мы сделали ремонт своими руками, потому что дорожным службам нет дела. Пока все держится, – рассказал бригадир маршрута.На ремонт Арсалан решился после того, как сам нечаянно угодил в эту траншею весной, да так, что у автомобиля лопнуло лобовое стекло.Однако в городской администрации старания неравнодушного горожанина должным образом не оценили. Начальник управления дорожного строительства Андрей Дугаров считает, что в таком самостоятельном ремонте, выполненном подручными материалами, кроется опасность.- Благодарю Арсалана за то, что он неравнодушный горожанин. Но такой ремонт не продержится долго, так как выполнен не по технологии, с применением подручных материалов. Во-вторых, самостоятельно выполнять какие-либо работы на муниципальных объектах улично-дорожной сети без согласования местных властей недопустимо, так как данные вопросы напрямую связаны с риском для жизни и здоровья, как вас самих, так и других участников дорожного движения, - говорит чиновник.Андрей Дугаров вместе с тем отмечает, что эту яму на Селенгинском мосту, возможно, заделают уже в апреле. Торги на ямочный ремонт уже состоялись, подрядчиком стало ООО «Арсстрой».- Работы по ямочному ремонту, в том числе на данном участке, начнутся с наступлением тепла. Этого требует технология - среднесуточная температура воздуха должна быть +10, поверхность дорожного покрытия должна прогреться. К тому же асфальтобетонные заводы начнут выпуск продукции ориентировочно с 10-15 апреля, - подытожил Андрей Дугаров.Служба информации «Номер один»Фото: со страницы Арсалана Мункуева в соцсетях