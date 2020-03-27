В Бурятии СПоК «Кабанский» купил молоковоз

Благодаря приобретению кооператив увеличит объемы закупа молока



В Бурятии СПоКу «Кабанский» компенсировано 50 проц затрат на приобретение молоковоза. Средства выделены из подпрограммы «Развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации в Бурятии» (республиканская госпрограмма по развитию АПК и сельских территорий).



Сельскохозяйственный потребительский кооператив приобрел молоковоз «ГАЗон NEXT», способный перевозить до 5 тонн молока. Техника куплена у официального дилера завода «ГАЗ» в Новосибирске за 2,7 млн руб.



«Новый молоковоз позволит нам увеличить объемы закупаемого молока-сырья в хозяйствах района, и, как следствие, наладить поставки молока на переработку в Улан-Удэ. В планах выйти на рынок Иркутска, где уже ведутся переговоры», - говорит исполнительный директор СПоК «Кабанский» Александр Матвеев.



Сейчас «Кабанский» закупает около 2 тонн молока ежедневно. Благодаря господдержке кооператив сможет увеличить объемы закупа молока и ветси работу по привлечению в свой состав новых членов, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

