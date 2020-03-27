27.03.2020
В Бурятии выросло число людей с подозрением на коронавирус

В Бурятии выросло число людей с подозрением на коронавирус

Круг контактеров с заболевшими постоянно растет

Власти Бурятии сообщили свежие данные по ситуации с распространением коронавируса в республики. Число подтвержденных случаев заболевания не изменилось, это по-прежнему два человека.

При этом число людей с подозрением на коронавирус увеличилось до 5. Напомним, вечером 26 марта сообщалось лишь о четырех «подозреваемых». В настоящее время их анализы проходят дополнительную проверку, сообщили в Роспотребнадзоре.

Круг контактировавших с заболевшими лиц также постоянно расширяется, на данный момент он составляет около пятисот человек.

Все заболевшие и лица с еще не подтвержденным диагнозом госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу.

Фото: pixabay.com
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