В Бурятии выросло число людей с подозрением на коронавирус

Власти Бурятии сообщили свежие данные по ситуации с распространением коронавируса в республики. Число подтвержденных случаев заболевания не изменилось, это по-прежнему два человека
.
При этом число людей с подозрением на коронавирус увеличилось до 5. Напомним, вечером 26 марта сообщалось лишь о четырех «подозреваемых»
. В настоящее время их анализы проходят дополнительную проверку, сообщили в Роспотребнадзоре.
Круг контактировавших с заболевшими лиц также постоянно расширяется, на данный момент он составляет около пятисот человек.
Все заболевшие и лица с еще не подтвержденным диагнозом госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу.
Фото: pixabay.com
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