В Улан-Удэ стартовало голосование за благоустройство города в 2021 году

В списке шесть территорий, из которых горожанам нужно выбрать только одну



В Улан-Удэ вновь выберут с помощью интернет-голосования общественное пространство, которое в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» отремонтируют в 2021 году,



Голосование стартовало 27 марта на сайте «Активный горожанин»



Проголосовать можно за одну территорию из вышеуказанного перечня. Итоги голосования будут рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Улан-Удэ и учтены при формировании адресного перечня общественных территорий, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



За время реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2019 годах уже благоустроено шесть общественных территорий (парк им. Д.Ж. Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодежный», сквер за КДЦ «Заречный», сквер мкр Стеклозавод, площадь Славы). В 2020 году планируется благоустроить сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».



Фото: ulan-ude-info.ru

В Улан-Удэ вновь выберут с помощью интернет-голосования общественное пространство, которое в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» отремонтируют в 2021 году,Голосование стартовало 27 марта на сайте «Активный горожанин» https://ag.u-ude.ru/pollingList/blagoustroystvo-territorii-v-2021g.php . и продлится до 29 мая. В списке шесть территорий. Среди них – сквер им. Пушкина (ул. Х. Намсараева); сквер «Строителям БАМа» (мкр Энергетик); сквер «Яблоневый» (мкр Аэропорт); бульвар «Сиреневый» (ул. Октябрьская); сквер «Зодчий» (пр. Строителей); территория, прилегающая к Гостиным рядам (площадь Революции).Проголосовать можно за одну территорию из вышеуказанного перечня. Итоги голосования будут рассмотрены общественной комиссией по контролю и координации реализации муниципальной программы формирования современной городской среды в Улан-Удэ и учтены при формировании адресного перечня общественных территорий, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.За время реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2019 годах уже благоустроено шесть общественных территорий (парк им. Д.Ж. Жанаева, бульвар Карла Маркса, сквер «Молодежный», сквер за КДЦ «Заречный», сквер мкр Стеклозавод, площадь Славы). В 2020 году планируется благоустроить сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».Фото: ulan-ude-info.ru