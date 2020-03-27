Правительство Бурятия разработало ряд дополнительных антикризисных мер

В том числе для поддержки населения, малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции







Ряд дополнительных мер по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции предусматривает подписанный в четверг, 26 марта, главой Бурятии Алексеем Цыреновым республиканский план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В рамках обеспечения товарами первой необходимости будут вестись мониторинги розничных цен и цен сельхозпроизводителей на продовольственные товары, наличия лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции, индивидуальной защиты, продовольственных запасов, особенно товаров первой необходимости. Отдельные контрольные мероприятия запланированы при необоснованном повышении розничных цен на продукты питания.



Минздрав Бурятии готовится после выхода нормативно правового акта правительства России организовать дистанционную торговлю безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими изделиями.



Уже ведется организация производства средств индивидуальной защиты (масок, повязок) представителями среднего и малого бизнеса. В настоящее время девять предприятий организовали производство тканевых защитных масок: ООО «Байкальский текстильный комбинат», ООО «Эльф», ООО «Торо», ООО «ШФ «Наран», ООО «Айборн», ООО Этно, ИП Прокопова Ю.А., ИП Саяпин В.Е., ИП Абрамова М.Д. Общая мощность – около 9000 тыс изделий в сутки.



В целях поддержки населения ведется мониторинг ситуации на рынке труда. Для снижения напряженности на рынке труда будет проводиться переобучение, повышение квалификации работников предприятий, безработных граждан по востребованным на рынке труда профессиям, организовываться оплачиваемые общественные работы или другие виды альтернативной занятости.



Также планируется внесение изменений в законодательстве в части продления действий ранее выданных документов на социальные выплаты жителям республики.



В рамках поддержки отраслей экономики субъектам малого предпринимательства в сфере туризма будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат по арендной плате помещений, на обучение сотрудников и других регулярных затрат.



Правительство Бурятии обратится в правительство России с предложением переноса на неопределенный срок вступления в силу требований об оснащении пассажирских транспортных средств контрольно-кассовой техникой, тахографами, аппаратурой «Эра ГЛОНАСС», перехода на обязательную маркировку товаров.



Для поддержки малого и среднего предпринимательства будут приостановлены республиканские и муниципальные проверки, в том числе ранее начатые и назначенные по жалобам. За исключением проведения внеплановых проверок по случаю причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций. Также правительство Бурятии подготовит предложение о продлении для субъектов малого и среднего предпринимательства системы налогообложения ЕНВД до 2024 года.



Малый и средний бизнес на шесть месяцев с 1 марта 2020 года освободят от уплаты арендных платежей за государственное или муниципальное имущество.



Фонд поддержки малого предпринимательства Бурятии предоставит отсрочки субъектам малого и среднего бизнеса по действующим займам без применения штрафных санкций.



В Минэкономразвития России готовится заявки на докапитализацию Фонда поддержки предпринимательства и Гарантийного фонда Бурятии.



Кроме того, планируется создание открытого публичного ресурса для сбора инициатив по вопросам поддержки регионального бизнеса и экономики на период режима повышенной готовности; подготовка предложений по неприменению штрафных санкций, продления сроков и корректировки цен по государственным и муниципальным контрактам; оптимизация текущих затрат на содержание и эксплуатацию учреждений культуры и спорта; создание финансового резерва по результатам мониторинга исполнения консолидированного бюджета Бурятии. Возможен перевод объектов капитального строительства 2020 года на двухлетнее исполнение со сроком исполнения 2021 год.



Напомним, 17 марта председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил федеральный план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.



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