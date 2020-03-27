Жители Улан-Удэ массово сообщают о нарушителях карантина

Также горожане жалуются на невыполнение указа Путина





С 27 марта в аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии начала работать «горячая линия» по вопросам обеспечения прав граждан в период действия ограничений, установленным правительством России. Сегодня в течение дня на нее поступило уже более 60 звонков.

«Анализ поступивших вопросов показал отсутствие надлежащего информирования граждан. Наибольшее количество звонков связано с нарушением трудовых прав граждан, неисполнением работодателями указа президента России о нерабочей неделе с 28 марта по 5 апреля», сообщили в аппарате омбудсмена.Например, работники Улан-Удэнского ЛВРЗ сообщили, что работодатель проинформировал о штатном режиме работы, при этом не обеспечиваются меры по дезинфекции, температуру работникам не измеряют, больных от работы не отстраняют.В свою очередь, руководители рабочих участков «Промгражданстроя» просили разъяснить о штрафных санкциях в случае работы.Среди нарушающих права работников отмечены ООО «Вико», Теплоэнергосбыт Бурятии, ООО «Слата», ООО «Мастер Барс», База Буркоопсоюза, МАУ «Дирекция по паркам культуры и отдыха», Магазин «Летуаль» на Ленина 28А, ТЦ «Саган Морин», ТЦ «Сибирь», ООО «Эльф» и мебельный центр «Гвоздь». В ряде случаев работодатели требуют от работников заявления об административном отпуске, угрожают увольнением. О сложившейся ситуации проинформирован Минпромторг Бурятии для проведения проверок и принятия мер реагирования.Также выяснилось, что сотрудники территориального управления одного из федеральных органов власти сообщили о подготовке ко Дню Победы и репетиции парада с участием более 50 человек. Проверкой данной информации занимается федеральное ведомство.Неравнодушные жители республики сообщают о нарушении карантина знакомыми, друзьями и родственниками, прибывшими из Арабских Эмиратов, Израиля, Турции, Таиланда, Вьетнама и свободном посещении ими работы, кафе, боулинга и иных общественных мест. Зафиксированы сигналы о проведении банкетов с приглашением 50 и более гостей в городских кафе и ресторанах, проведении тренировок. При проверке этой информации администрация данных заведений пояснила, что завершают обслуживание и закрываются с 28 марта.Значительное количество сообщений связано с отказом авиакомпаний возвращать деньги за авиабилеты. Среди них авиакомпании «Победа», «Сибирь» и «Смарт-Авиа».«Не остались без внимания сообщения граждан о нуждаемости в лекарственном обеспечении, оплате больничного, отсутствии масок в аптеках, о проведении тестов на коронавирус и дезинфекционных мероприятий управляющими компаниями. Все сообщения приняты в работу», заверили в аппарате уполномоченного.Фото: pixabay.com