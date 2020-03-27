«Газпром» признал возможности поставки газа в Бурятию

Компания оценивает их экономически целесообразными как и газопровод для КНР транзитом через Монголию



Ресурсы Ямала и Надым-Пур-Тазовского региона Ямало-Ненецкого автономного округа, а также ресурсы Ковыктинского месторождения и ресурсы Красноярского края позволяют буквально в ближайшей перспективе полностью обеспечить потребности в газе таких районов Восточной Сибири, как Красноярский край, как Иркутская область, как Бурятия, как Забайкальский край. И, без сомнения, решить экологические проблемы, которые ещё у нас есть у некоторых крупных промышленных центров Восточной Сибири.



Об этом заявил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава компании «Газпром» Алексей Миллер, сообщает сайт kremlin.ru.



По его словам, объем поставок газа на внутренний рынок за счет ресурсной базы, которая была перечислена, позволяет полностью удовлетворить все потребности, которые есть в этих субъектах Российской Федерации.



«А что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка, «Сила Сибири – 2», то объемы поставки могут составить до 50 млрд кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу» - отметил он.



Алексей Миллер для продолжения работы попросил дать поручение «для начала прединвестиционной стадии – что касается и линейной части и что касается программы формирования ресурсной базы под этот проект, и, соответственно, для начала проектно-изыскательских работ».



«При этом то, что касается линейной части, Вы всегда ставили задачу, и это является абсолютно самодостаточной целью, соединить газотранспортные мощности, которые уже есть на сегодня в Восточной Сибири, с газотранспортными мощностями и системами газоснабжения в Европейской части. Без сомнения, это позволит обеспечить реверсные и аверсные поставки в том и в другом направлении и ещё больше повысит надёжность газоснабжения наших российских регионов», - отметил Алексей Миллер.



На вопрос Владимира Путина «В каком сейчас состоянии работа по соединению Восточной Сибири и Европейской части?» он ответил:



«Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии – разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода «Сила Сибири – 2».



Фото: kremlin.ru

