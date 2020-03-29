В Улан-Удэ врачи инфекционной больницы ушли на карантин

Они выйдут из подвала своего стационара только через две недели после выписки последнего инфицированного





В Улан-Удэ 27 марта, когда обнаружили первых двух зараженных короновирусом жителей Бурятии, вместе с ними сразу на карантин ушла группа из 90 врачей Республиканской инфекционной больницы, сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

Для них переоборудовано подвальное помещение в здании больницы. Карантин продлится еще 14 суток после того, как из стационара выпишут последнего инфицированного. Иными словами, реальные сроки «окопной» жизни медиков на «передовой» войны с коронавирусом пока не может назвать никто.

Условия работы и жизни врачей тяжелые не только психологически, но и физически. Они надевают противочумные костюмы и не снимают их на протяжении своего дежурства в течение шести часов. Это означает, что в это время они не могут попить воды или сходить в туалет.

«Наш персонал живет в цокольном этаже. Это - 90 человек. Кровати поставили везде, где только можно – в коридоре, отделе кадров, бухгалтерии и даже в кабинете главного врача и централизованной ординаторской. Смены по 6-8 часов в противочумных костюмах, очень тяжело. Люди, отработав шесть часов, приходят в подвал отдыхать, потом опять на смену. Сложно, конечно. Спим в коридоре, тут же моемся, одеваемся… В общем, вот такое общежитие. Период от первого до последнего больного неизвестен, но, я думаю, не менее двух месяцев», - рассказывает заместитель главного врача больницы Елена Сильченко.

Остается добавить, что сроки добровольного заточения врачей напрямую зависят от жителей Бурятии. А именно от того, насколько строго население будет соблюдать введенные в республике ограничения и просьбы властей оставаться по домам. Между тем, сводки «из тыла» войны с коронавирусом пока внушают тревогу – дисциплинированность наших людей, в отличие от жителей не только от КНР, но и соседней Монголии, оставляет желать лучшего.