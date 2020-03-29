Медики Бурятии: "Закройте Улан-Удэ также, как Грозный. Доездились"

Сегодня в популярном бурятском паблике появилось сообщение от медиков нашего региона с требованием приобрести им для работы защитные костюмы. Публикуем тексты обращений.
"Мои родственники врачи. Почему они должны жертвовать собой? Молодые. Они получают такую же зарплату как и все мы. Нет защитных костюмов, нет респираторов, нет фильтров для респираторов. Почему?", - вопрошает анонимный автор.
"От имени всех родных и друзей наших медицинских работников: врачей, фельдшеров, медсестер и нянечек - просим главу РБ, минздрав и благотворителей срочно закупить защитные костюмы, защитные очки, маски, респираторы, защитные средства. Ничего нет! Почему они должны жертвовать собой. ... Через пару недель мы будем иметь 25000 контактников. Считайте сами, каждый контактный общался с родными и знакомыми, пользовались транспортом, ходили в общественные места. Если наши граждане не угомонятся и не будут сидеть дома, здоровых останется мало. Если не будет защитных средств для всех медработников, которые работают с инфицированными, кто вас будет лечить через месяц. Каждому заболевшему медработнику должны оказать помощь семье, вплоть до оплаты кредитов. Думайте и действуйте срочно, очень срочно! Закройте Улан-Удэ также, как Грозный. Доездились", - пишут медики.
Напомним
, 29 марта на подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск из Бурятии отправлены 5 проб. В Республике Бурятия на 29.03.2020 зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых форм нет. Тем временем, в Улан-Удэ, когда обнаружили первых двух зараженных короновирусом жителей Бурятии, вместе с ними сразу на карантин ушла группа из 90 врачей
Республиканской инфекционной больницы.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о новых ограничениях в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Полное обращение главы республики смотрите в видео по ссылке
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Фото: pixabay.com
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