В Бурятии снарядили волонтеров, помогающих пожилым жителям республики

Сегодня по инициативе главы Бурятии Алексея Цыденова министерство спорта и молодежной политики закупило средства защиты для волонтеров, которые помогают людям старше 65 лет и людям, страдающими хроническими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
При содействии министерства промышленности и торговли республики предприятия республики оперативно передали свыше 1300 масок, 500 флаконов дезинфицирующих средств и 500 пар перчаток для участников акции "Мы Вместе".
Добровольцы помогают в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем. В рамках акции "Мы Вместе" создан агрегатор по адресу мывместе2020.рф для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период борьбы с коронавирусом.
На сайте каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости. Уже сейчас крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.
Организации в разделе "Предложить помощь" могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, - продуктах, средствах, услугах и др. Также любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу (кнопка "Стать волонтером") и узнать о возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она особенно необходима в сложившихся обстоятельствах.
Ранее Общероссийский народный фронт
совместно со Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.
Заявку на помощь добровольцев можно направить через мобильное приложение "ОНФ.Помощь" или по телефону единого колл-центра 8800-200-34-11.
Фото: pixabay.com
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