В России получены первые профессиональные фото снежного барса

Во время второго этапа учета снежного барса в кластере Сайлюгем научный сотрудник национального парка Алексей Кужлеков сфотографировал снежного барса с расстояния 20 метров. Его снимки стали первыми в России профессиональными кадрами редчайшего хищника в дикой природе, сообщила пресс-служба резервата.
Ученый вновь встретил пару, которую обнаружил несколько дней назад. Снять самца на фотокамеру в прошлый раз не позволила аппаратура: на холоде сели батарейки. Исследователю удалось снять видео самки снежного барса на камеру мобильного телефона.
После той вдвойне счастливой встречи Алексей Кужлеков держит камеру в тепле и периодически проверяет аккумуляторы во время полевых выездов. Тем не менее, и вторая встреча с влюбленной парой, стала неожиданной, делится ученый: «Внезапно из-за скалы на меня вышла самка снежного барса. Мы встретились взглядами практически в упор. Я остановился, как вкопанный, боясь ее спугнуть. Несколько секунд мы рассматривали друг друга. Я осторожно поднял фотокамеру и начал снимать. Конечно, понимал, что происходит что-то невероятное: за три дня четыре раза увидеть ирбиса, снять фото и видео – это даже больше, о чем я мечтал почти 10 лет».
Фотосессия снежного барса длилась несколько минут, пока самка разглядывала своего преданного исследователя. Как и в прошлый раз, самец предпочел не позировать на камеру и наблюдал за происходящим с соседней скалы. А когда пара вновь воссоединилась, исследователи впервые увидели, как у снежных барсов проходит процесс брачных ухаживаний.
Как отмечают эксперты по снежному барсу из Монголии, у алтайских ирбисов затянулся период гона: у монгольских ирбисов он уже завершился. Благодаря этой запоздавшей паре ученым удалось получить фото и видео снежного барса крупным планом, первые профессиональные снимки в истории изучения снежного барса в России. Какие именно особи на кадрах, исследователи определят позже по базе данных.
В Сайлюгемском национальном парке завершился второй этап полномасштабного учета численности редкого хищника. В этом году из-за высокого снежного покрова в высокогорье мониторинг будет проходить в три этапа. Исследователи планируют продолжить учет ирбиса в начале апреля на Курайском и Южно-Чуйском хребтах.
Снежный барс занесен в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус уязвимого вида. Он обитает в Центральной Азии – в горных системах Алтая, Саян, Тянь-Шаня, Куньлуня, Гиндукуша, Гималаев, Каракорума. Общая численность вида – от 4 до 7 тыс особей. Основные факторы, определяющие низкую численность популяции снежного барса: браконьерство на ирбиса и копытных животных с помощью петель, сокращение численности копытных, пожары, уничтожающие места обитания, неблагоприятные погодные условия. По предварительным подсчетам, популяция ирбиса на территории России сейчас составляет 50-60 особей, при этом ареал зверя сильно фрагментирован. Одним из регионов ареала является Бурятия.
Полномасштабный учет численности и состояния популяции снежного барса в России стартовал в этом году в середине февраля. Серия полевых экспедиций проходит в Республиках Алтай, Тува и Бурятия, где находятся ключевые местообитания редкого хищника в нашей стране. С 2016 года учет снежного барса проводится по инициативе и при координации Всемирного фонда дикой природы (WWF). В 2020 году финансовую поддержку учету оказывает фонд «Мир Вокруг Тебя» корпорации Siberian Wellness.
В нынешнем году на хребте Большой Саян в Бурятии экспедиция по учету численности снежного барса завершена, сообщает WWF России
. Результаты экспедиции показывают — на хребте Восточный Саян зафиксированы следы как минимум двух самцов и самки, получены фотосвидетельства обитания двух особей. Работы еще продолжаются, пока это лишь промежуточные данные.
«Большой проблемой при проведении широкомасштабных исследований снежного барса повсеместно является нехватка квалифицированных специалистов с опытом исследования такого скрытного зверя и готового к долгим изнурительным полевым экспедициям. Например, в Бурятии партнерами WWF России являются всего два-три квалифицированных эксперта. Им приходится проходить огромные расстояния, ночевать в палатках на снегу, ведь большая часть угодий ирбиса в Бурятии не закрыта охраняемыми природными территориями, здесь нет ни инспекторских домиков, ни кордонов, ни инспекторов. Экспедиции растягиваются на долгий срок, — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянского представительства WWF России. — Помочь сохранить снежного барса на Восточном Саяне могло бы создание особо охраняемой территории в местообитаниях снежного барса в Окинском районе Республики Бурятия. В данный момент WWF России прорабатывает возможность организации здесь природного парка.
Ранее, в конце 2019 года, WWF России подтвердило постоянное присутствие восьми особей снежного барса в Бурятии: семи взрослых и одного котенка. Малыша самки Кучерявая ученые назвали Гагарин, потому что впервые камеры запечатлели его 12 апреля 2019 года, в день космонавтики.
Фото: Алексей Кужлеков
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