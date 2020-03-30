Медикам Бурятии, работающим с больными коронавирусом, увеличат выплаты

В случае заражения, врачи получат страховую компенсацию в 200 тысяч рублей



Глава Бурятии пообщался с врачами Инфекционной больницы и пульмонологического отделения Республиканской больницы на улице Солнечной. Алексей Цыденов поблагодарил всех медицинских работников и отметил их роль в нынешней ситуации, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Хочу, во-первых, поблагодарить за работу и выразить благодарность не только от себя, а вообще от всех жителей республики. За вашу работу. У нас сейчас медики главные не только в республике, но и вообще в стране», - сказал Алексей Цыденов.



Глава Бурятии огласил решения, принятые в республике для поддержки медицинских работников, которые сейчас находятся в карантине.



«Тем, кто работает в стационаре, врачам за рабочее время доплата + 100%. То есть идёт двойное начисление за рабочее время. Среднему медицинскому персоналу + 50%. Младшему медицинскому персоналу плюс 30%. И обеспечивающему персоналу + 20%, тем, кто тоже находится там. Те, кто круглые сутки находится, кто ещё и ночует, после рабочего времени, просто время нахождения, считается как рабочее с коэффициентом один», - разъяснил Алексей Цыденов.



Основное решение было принято по зарплате всех медицинских работников, включая обслуживающий персонал. Доплату за особые условия труда получат как медицинские работники, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в условиях стационара, так и медикам, которые участвуют в оказании скорой медицинской помощи в составе выездных бригад и первичного звена.



Также, принято решение застраховать всех медицинских работников, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией. В случае заражения, врачи получат компенсацию в 200 тыс рублей. Кроме того, для тех работников, кому не с кем оставить маленьких детей есть возможность открыть круглосуточные группы в детских садах. Это решение будет реализовано, если появится такая необходимость. Отдельно выделено финансирование на усиление питания врачей в условиях карантина.



«Такие меры поддержки - это деньги не только федеральные, это наши. Вся страна сейчас понимает, что врачи - это главные люди. Поэтому, ещё раз вам спасибо за работу, вместе мы со всем справимся. Какие еще есть вопросы?», – поинтересовался Алексей Цыденов.



Врачи поблагодарили главу, задали свои вопросы и попросили следить за соблюдением карантина во время «выходной» недели. Также медики рассказали о той поддержке, которую они получают от жителей Бурятии.



«Мы получаем поддержку от банков, от бизнесменов, от различных магазинов, компаний. Люди спрашивают, что нам нужно - продукты, салфетки - или что-то другое. То, что нам было нужно, мы заказали :быстро летят бумажные полотенца. А пока больше ничего не нужно. Мы понимаем, какая ответственность лежит на нас», - рассказали врачи Инфекционной больницы.



Фото: egov-buryatia.ru

