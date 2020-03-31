Минобороны наращивает темпы строительства медцентров

Численность рабочих на площадках строительства 16 многофункциональных медицинских центров, возводимых Минобороны России в 15 регионах страны увеличена за сутки на 1 тыс человек, и на сегодняшний день превысила 4,5 тыс человек, сообщила пресс-служба военного ведомства.
Работы развернуты в круглосуточном режиме в три смены. На всех объектах строительства выполнена заливка фундаментов, производится монтаж зданий новых центров. На объекты привлечено свыше 800 единиц строительной и специальной техники. Строительство всех 16 медицинских центров ведется с опережением графика.
Строительство медицинских центров ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ. Работы ведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России с участием инженерных и железнодорожных войск.
Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.
Учитывая важность и сроки реализуемой задачи координация и контроль хода работ по строительству центров осуществляется в круглосуточном режиме, в том числе через Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Каждый центр будет укомплектован самым современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.
Определен соответствующий штат и состав медицинского персонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России. Для будущих центров формируется необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.
В период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж оборудования и медицинской техники.Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.
Напомним
, о строительстве 16 многофункциональных медицинских центров общей емкостью 1600 койко-мест 26 марта на заседании правительства Российской Федерации сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Центры появятся в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Смоленске, Калининграде, Пушкине, Ростове-на-Дону, Севастополе, Волгограде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.
К строительству приступили 20 марта. До 30 апреля планируется ввести восемь центров: в Одинцове, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ и Уссурийске. До 15 мая завершить строительство оставшихся восьми центров. В Улан-Удэ центр строится в Сосновом Бору.
Фото: function.mil.ru
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