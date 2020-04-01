В Бурятии число заболевших коронавирусом выросло до 25

У еще 5 человек диагноз находится на подтверждении





По состоянию на утро 1 апреля в Бурятии зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В числе заболевших трое детей. Еще у 5 граждан имеется подозрение коронавирус, их анализы направлены в лабораторию «Вектор».

Всего в стационаре Республиканской инфекционной больницы на 8 утра 1 апреля находится 70 человек. Пять из них - в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние пациентов стабильно тяжелое, без ухудшения, сообщили в Минздраве Бурятии.







Новых очагов распространения коронавирусной инфекцией не выявлено. Их по прежнему два: в Улан-Удэ и Баргузинском районе.







На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домах и по месту работы заболевших.Фото: pixabay.com