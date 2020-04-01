В Улан-Удэ начали хлорировать воду

Это предписал Роспотребнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции
В адрес «Водоканала» Улан-Удэ поступило предписание Управления Роспотребнадзора по Бурятии о необходимости приступить к хлорированию холодной воды, сообщила пресс-служба муниципального предприятия.
«Это связано с распространением коронавирусной инфекции. Сроки завершения хлорирования пока неизвестны, оно будет продолжаться до особого распоряжения», - уточнили в ней.
Как пояснил пресс-секретарь «Водоканала» Жаргал Дагбаев, вода остается питьевой. «Такая вода в подавляющем большинстве городов России. Кипятить, использовать фильтры - на усмотрение каждого. В Улан-Удэ хлорирование происходит время от времени. На моей памяти последний раз - когда обнаружили в воде синегнойную палочку», - рассказало он.
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