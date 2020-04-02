Число больных COVID-19 в Бурятии выросло до 30 человек

Круг контактных лиц - 1007 человек, у шести имеется подозрение на наличие коронавирусной инфекции



В Бурятии сегодня зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. В Республиканской клинической инфекционной больнице находятся 77 челолвек. Всего за весь период госпитализировано 134 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 57 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1007 человек, все лабораторно обследованы. У 6 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции.Анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск).



Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 29 125 кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии. На 2 апреля проведены исследования от 2686 человек (3938 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



С 28 марта дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Проведено всего исследований у 506 человек (в т.ч. за последние сутки – 194 исследование), один результат положительный – передан в Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии». Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) поступило 9250 звонков по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в т.ч. за прошедшие сутки – 939. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» организована в круглосуточном режиме.



По информации минпромторга Бурятии в настоящее время 14 предприятий республики начали производство средств индивидуальной защиты:



- ООО «Байкальский текстильный комбинат» - 3400 шт. в сутки (двухслойные);

- ООО «Эльф» - 2000 шт. (двухслойные);

- ИП Будаева А.Л. (группа Наран) - 500 двухслойных, 500 трехслойных (1 слой из нетканого медицинского полотна);

- ООО «ШФ «Наран» - 300 трехслойных (1 слой из нетканого медицинского полотна);

- ООО «Торо» - 600 шт. (двухслойные);

- ИП Прокопова Ю.А. - 4000 шт. (двухслойные) иногда работают круглосуточно;

- ИП Саяпин В.Е. 400 шт. (двухслойные);

- ИП Абрамова М.Д. - 70 шт. (двухслойные);

- ООО «Айборн» - 5000 шт. (двухслойные) – работают круглосуточно;

- ИП Цыренов Д.Э. (Этно панно) – 50 шт. (трехслойные с марлевыми вкладышами).

- в МО «Селенгинский район» местными ателье начаты пошивы тканевых масок.

- в с. Турка инициативная группа людей на базе небольшого швейного цеха и с привлечением швей, осуществляющих пошивы средств индивидуальной защиты в домашних условиях, начала производство двухслойных тканевых масок с добавлением марлевой ткани для нужд села. Объем производства 300-400 штук в день, поставки осуществляются в села Турка, Гремячинск, Горячинск.



Прорабатывается вопрос по пошиву марлевых масок на базе УФСИН России по Бурятии. Сегодня ожидается поставка первой партии медицинских масок от ООО «Дельрус» в количестве 120 тыс штук на предприятие «Байкальский текстильный комбинат» с последующей передачей в ГК «Титан» и минсоцзащиты Бурятии.



В ГК «Титан» начаты продажи тканевых защитных масок местных производителей, пока что в трех магазинах города. В ближайшее время ТГ «Абсолют» планирует закупить тканевые маски и выставить их на продажу в своих магазинах. Также в социальных сетях и мессенджерах продаются средства индивидуальной защиты частными лицами, осуществляющие их пошив в домашних условиях.



В мире общее число заболевших в 180 странах мира составляет 926 095, из которых 158 443 гражданина выздоровели, 46 413 умерли. В Российской Федерации зарегистрировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 190 чел. За последние сутки в стране зарегистрировано 440 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека умерли.



Фото: egov-buryatia.ru

