В Бурятию новую порцию коронавируса завезли из США и Вьетнама

У граждан, вернувшихся из этих стран, есть первичное подтверждение инфекции





Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, по состоянию на утро 2 апреля 5 из 30 официально подтвержденных больных коронавирусом находятся в реанимации. Вчера из реанимации в общее отделение был переведен один заболевший, однако ночью в реанимацию поступила женщина, состояние которой ухудшилось.

Состояние остальных больных опасений у врачей не вызывает.Отметим, из 30 больных коронавирусом в инфекционной больнице находятся только 29. Один из заболевших лечится на дому.- Болезнь у него протекает без симптомов, он находится на жестком карантине, сообщили в Минздраве РБ.Еще у шести человек есть первичное подтверждение заболевания коронавирусной инфекцией, их анализы сейчас уточняются в «Векторе». В их числе граждане, вернувшиеся недавно в республику из США и Вьетнама.Фото: pixabay.com