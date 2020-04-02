В Бурятию новую порцию коронавируса завезли из США и Вьетнама

Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, по состоянию на утро 2 апреля 5 из 30 официально подтвержденных больных
коронавирусом находятся в реанимации. Вчера из реанимации в общее отделение был переведен один заболевший, однако ночью в реанимацию поступила женщина, состояние которой ухудшилось.
Состояние остальных больных опасений у врачей не вызывает.
Отметим, из 30 больных коронавирусом в инфекционной больнице находятся только 29. Один из заболевших лечится на дому.
- Болезнь у него протекает без симптомов, он находится на жестком карантине, сообщили в Минздраве РБ.
Еще у шести человек есть первичное подтверждение заболевания коронавирусной инфекцией, их анализы сейчас уточняются в «Векторе». В их числе граждане, вернувшиеся недавно в республику из США и Вьетнама.
Фото: pixabay.com
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