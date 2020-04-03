В Бурятии у фиктивного работника детсада отняли пенсионный стаж

Музыкальный руководитель существовал только на бумаге, а зарплату за него получала заведующая





В июле 2019 года Гусиноозерский городской суд вынес приговор в отношении заведующей детским садом, признанной виновной в мошенничестве. Женщина составляла поддельные табели учета рабочего времени на фиктивно трудоустроенного на 0,5 ставки музыкального руководителя учреждения, а деньги присваивала себе. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в период фиктивного трудоустройства учреждение необоснованно производило отчисления с зарплаты работника на обязательное пенсионное страхование.В этой связи прокурор направил в суд иск об исключении из страхового стажа работника периода его фиктивного трудоустройства в качестве музыкального руководителя. Суд требования прокурора удовлетворил.Фото: «Номер один»