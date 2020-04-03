Жителя Бурятии оштрафовали за поход в магазин

На каком основании это сделано, не ясно





Похоже, власти в отдельных районах Бурятии слишком рьяно взялись за нарушителей режима самоизоляции, записывая в них тех, кто формально ничего не нарушает.

Так, общественница Дора Хамаганова на своей странице в «Фейсбуке» радостно отрапортовала, что в Тункинском районе оштрафован первый местный житель, который шел в магазин.- В Тункинском районе оштрафован первый нарушитель режима самоизоляции. Житель Кырена разгуливал по улицам. И, по его собственному признанию сотруднику Тункинского ОВД, направился в магазин за алкоголем. Дежурным сотрудником полиции составлен протокол об административном правонарушении по ч.2.ст.6.3. КОАПП, вступившей в законную силу 2 апреля, - написала общественница.Однако некоторых пользователей соцсети такие меры возмутили.«Бедного тункинца привлекают к административной ответственности безосновательно и незаконно. Ведь этот человек сходил в магазин за алкоголем. А указ главы Бурятии разрешает «следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с указом». Ограничений на продажу-покупку алкогольных напитков в указе не содержится. Он вообще не регламентирует, что можно покупать, а что нельзя. Так что в отношении тункинца осуществлен самый настоящий правовой полицейский беспредел», прокомментировал ситуацию известный журналист Сергей Березин.По мнению журналиста, «прискорбно и постыдно, что в отдельно взятом районе, пытаются, пользуясь правовой неграмотностью и беззащитностью местного жителя, сходившего в магазин, создать антиконституционный прецедент, который теперь дураки и параноики будут пытаться тиражировать на всю Бурятию».- Слава Богу, что у нас не прецедентное право, и более сознательные граждане, чем бедный тункинец, будем надеяться, смогут себя защитить от полицейско-административного произвола, - пишет Сергей Березин.Аргументов против этого у Доры Хамагановой, судя по всему, не нашлось – на комментарий журналиста она так и не ответила.Фото: МВД Бурятии