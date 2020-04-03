Жителей Бурятии призвали брызгать чаем и молоком, чтобы отогнать коронавирус

Проводить обряд нужно каждое утро





В соцсетях появилась запись видеообращения главы Джидинского района Бурятии Валерия Цыренова. В нем чиновник призывает сограждан соблюдать режим самоизоляции, а также каждое утро брызгать чаем или молоком, чтобы отогнать коронавирус.

«Хочу всех попросить своих джидинцев каждое утро чаем или молоком брызгать в четыре стороны нашей необъятной Джидинской долины, чтоб вот эта зараза к нам не проникла в наш район. Берегите друг друга, будьте здоровы!»









«В республике сложилась сложная ситуация с коронавирусом. В Джидинском районе коронавируса нет. Но, тем не менее, это не даёт повода нам все успокаиваться. Во многих сёлах в период карантина играют наши дети на улице. Я попрошу всех родителей занять досугом своих детей на дому, берегите здоровье своих детей, родных и близких! Строго соблюдайте карантинный режим самоизоляции», говорит в обращении глава района.Валерий Цыренов попросил глав сельских поселений оставаться на своих рабочих местах и мониторить ситуацию.«Если кто-то из ваших родственников, друзей изъявит желание приехать к вам в гости с Улан-Удэ, с других районов, регионов, я попрошу всем им вежливо отказать, ссылаясь на карантин», попросил районный глава.Валерий Цыренов выразил уверенность, что «что мы все это время вместе переживём» и в завершении обратился ко всем жителям района:Фото: russianstock.ru