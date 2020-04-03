В Улан-Удэ из-за нового очага коронавируса триста человек попали на жесткий карантин

Одна из пациенток больницы №4 завезла инфекцию из Иркутска





Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, в республике выявлен новый очаг коронавирусной инфекции. Он обнаружен в больнице №4, где пожилая женщина лечилась от пневмонии. Ее анализы на коронавирус уже подтверждены лабораторно.

Из-за этого на жесткий карантин попали все пациенты больницы и ухаживающие за ними лица, всего 114 человек. Также на карантине находятся 161 человек из числа врачей и персонала, которые работали в медучреждении в течение недели, пока лечилась женщина.Известно, что пенсионерка подхватила вирус, завезенный из Иркутска. Туда в гости к заболевшему родственнику ездил ее сын.«Ситуация сложная», коротко прокомментировали в Минздраве. Там также сообщили, что сейчас в столице Бурятии разворачивается новая инфекционная больница на базе загородного отделения химиотерапии республиканского онкодиспансера. Там будет 60-70 коек.Диагноз коронавирусная инфекция официально подтвержден и у жителя Бурятии, вернувшегося из США. У граждан, приехавших из Вьетнама и Таиланда, тесты оказались отрицательными.Таким образом, всего на данный момент в Бурятии зарегистрированы четыре очага коронавирусной инфекции.Фото: pixabay.com