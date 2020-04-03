В Бурятии в сутки выпускают почти 20 тысяч масок

В производство включаются индивидуальные предприниматели и физические лица

Суточное производство защитных масок в Бурятии достигло почти 20 тыс единиц. Их пошив ведется в 28 точках. В их числе такие крупные предприятия, как «Байкальский текстильный комбинат», «Наран», «Эльф», так и индивидуальные предприниматели и физические лица, сообщили в правительстве республики.Например, в селе Турка инициативная группа людей на базе небольшого швейного цеха и с привлечением швей, выпускающих средства индивидуальной защиты в домашних условиях, начала производство двухслойных тканевых масок с добавлением марлевой ткани для нужд села. Объем производства 300-400 штук в день, поставки ведутся в села Турка, Гремячинск, Горячинск.Есть примеры, когда маски шьются своими руками в благотворительных целях. Тридцать масок сшила и передала медсестрам Больницы скорой медицинской помощи жительница Улан-Удэ Цымжит Цырендоржиева, сообщила пресс-служба стационара. Аккуратные, яркие маски были розданы медицинским сестрам отделений терапия, кардиология, урология, также отделению гнойной хирургии.«Маски сшиты очень аккуратно, с любовью. Рисунок очень веселый, добавляет позитивного, весеннего настроения. Спасибо незнакомой девушке, огромное от всего нашего коллектива!», - поделилась впечатлением старшая медсестра отделения урологии Алена Бутенкова.«Признаюсь, никогда бы не подумала, насколько это важно для нас. Ради такого доверия, таких моментов стоит работать», «Как будто твоя родная сестра протянула руку поддержки. Мы почувствовали настоящую заботу», - говорят медсестры БСМП.Кроме того, накануне поступила первая партия одноразовых масок в группу компаний «Титан» в количестве 120 тыс штук, которые переданы безвозмездно в минсоцзащиты Бурятии и волонтерскому штабу.В сети «Титан» начаты продажи тканевых защитных масок местных производителей, пока что в трех магазинах города. В ближайшее время торговая группа «Абсолют» планирует закупить тканевые маски и выставить их на продажу в своих магазинах.Фото: БСМП