Минстрой Бурятии поможет бизнесу отключиться от тепла

Предприятия и организации, приостановившие работу из-за коронавируса, могут сэкономить



В Бурятии организации и предприятия, временно приостановившие свою работу в связи с распространением коронавирусной инфекции, смогут быстрее отключить здание от тепла. Таким образом, они освободят себя от платежей за эти услуги, сообщили в министерстве строительства и модернизации ЖКХ республики.



В соответствии с законом о теплоснабжении, собственники помещений, где установлены приборы учета тепловой энергии, могут ограничить или полностью отключить здание от теплоносителя. Минстрой Бурятии поможет ускорить этот процесс. Так, при желании ограничить потребление тепловой энергии с теплоносителя, собственник вправе это сделать самостоятельно без уведомления ресурсоснабжающих организаций.



При необходимости же полного отключения здания от теплоносителя, по закону, собственник обязан за месяц уведомить об этом ресурсоснабжающие организации. После подачи соответствующего заявления, ресурсники отключат здание от тепла в течении 30 дней. Итого, в общей сложности отключение здания от тепла займет около двух месяцев.



Минстрой Бурятии обещает ускорить этот процесс. Для этого собственнику помещения необходимо направить в министерство копию заявления.



Фото: «Номер один»

