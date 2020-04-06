В Бурятии зарегистрировано 43 случая заражения COVID-2019

После некоторого затишья новая неделя началась с заметного прироста числа больных





В Бурятии сегодня зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019, сообщил минздрав республики.



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице к восьми утра 6 апреля находится 97 человек. Из них - с COVID-19 - 43 больных, в том числе - 8 детей. Легкая степень тяжести – 8 человек, состояние детей удовлетворительное. В отделении реанимации находится 6 взрослых пациентов, из них 1 - на ИВЛ. За весь период госпитализировано 186 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие лабораторно обследованы, 89 челолвек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



Круг контактных лиц составляет 1662 человек, все лабораторно обследованы. Еще у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока ( Иркутск). Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 65,5 тыс кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



По результатам проведённых эпидемиологических расследований установлено, что в республике сформировано 6 очагов инфекции. В эпидпроцесс вовлечены Баргузинский, Мухоршибирский, Иволгинский, Тарбагатайский, Прибайкальский районы республики (в него прибыл мужчина из Еревана), а также Улан-Удэ.



Ситуация на контроле. Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии проведены исследования на новый коронавирус от 4146 человек (5656 исследований). В том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 438 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Всего с нарастающим итогом – 11878 обращения. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



В 181 стране мира число заболевших составляет 1 210 402, из которых 237 384 гражданина выздоровели, 64 476 умерли. В России зарегистрировано 5 389 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 355 человек, 45 людей умерло. За последние сутки в стране зарегистрировано 658 новых случаев заражения коронавирусом.



Фото: egov-buryatia.ru

