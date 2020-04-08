В Улан-Удэ ушла из жизни талантливый педагог по вокалу

После тяжелой болезни скончалась руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» Сэсэгма Ринчинова

В Улан-Удэ после тяжелой болезни скончалась руководитель детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд», преподаватель школы искусств №8 Сэсэгма Ринчинова, сообщило минкультуры Бурятии.Сэсэгма Ринчинова награждена многочисленными благодарственными письмами, дипломами, почетной грамотой министерства культуры Бурятии, награждена медалью «За вклад в развитие образования».О главной в жизни работе Сэсэгма Ринчинова говорила: «Работая более 25 лет с детьми разных возрастов, мне приходится ежегодно готовить детей к конкурсам «Дангина», «Гэсэр», «Наранай туяа», «Учитель года», «Ученик года», «Серебряный микрофон», «Юный Будамшуу, «Аялга, «Юный музыкант» и многочисленным другим конкурсам и фестивалям. И всегда самой большой проблемой для нас, преподаваталей и воспитателей, становится отсутствие детского репертуара на бурятском языке. Даже если есть что петь, то в районах, да и в самом Улан-Удэ не всегда есть возможность записи качественных фонограмм (отсутствие, прежде всего, финансов и аранжировщиков, пишущих детские песни). А все сборники нашей музыкальной студии «Мүнгэн хонхонууд» по желанию многочисленных преподавателей и родителей выпускаются с фонограммами – минус и доступными в ютубе видеоклипами.Ее единомышленники вспоминают, что Сэсэгма Ринчинова с большой ответственностью работала с солистами над произношением и репетировала в детьми в Улан-Удэ, тогда как другой руководитель студии плотно работает в Москве. Новость стала глубоким потрясением для всех, кто работал вместе с Ринчиновой С.Ц. Юные певцы ждали, что она скоро выздоровеет, и начнутся репетиции новых песен, а их родители вспоминают:«Сэсэгма Цыбиковна действительно очень любила всех детей нашей студии, всегда переживала за каждое выступление, радовалась каждой победе наших детей и занималась с особой любовью».«Сэсэгма Цыбиковна всю душу вложила в наших детей. Смотрю фотографии и вижу, как много сделано ею».«Она умела настроить и голос и психологически, привила очень правильные качества, не только как артиста, но как и человека. спасибо за всё, что сделала для наших деток».«Это большая утрата для нас всех. Нам очень будет не хватать человека, который так любил детей и своё дело».- выпускница Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусства по специальности «Артистка, руководитель самодеятельного оркестра, преподаватель». Также закончила Улан-Удэнское музыкальное училище им. П.И. Чайковского в 1985 году. С 1988 по 1991 годы, работая художественным руководителем в с. Судунтуй Агинского Бурятского округа, создала ансамбль народных инструментов, мужской вокальный ансамбль и хор. С 1991 по 1996 годы – музыкальный руководитель детского сада «Ургы» села Судунтуй Агинского района. С 1996 по 1997 годы – музыкальный руководитель детского сада «Улаалзай» г. Улан-Удэ. С 1997 по 2001 годы – учитель музыки Бургуйской средней школы, художественный руководитель Дома культуры с. Бургуй Закаменского района. С 2001 года работала преподавателем по классу хуур и фольклор в Детской школе искусств №8 Улан-Удэ. С 2012 года художественный руководитель детской вокальной студии ڮМүнгэн хонхонууд».Прощание состоится 13 апреля по адресу пос. Матросова, ул. Тюленина, 106, с 11:40 до 13:40.Фото: minkultrb.ru