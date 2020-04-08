В Бурятии приняли третий пакет мер поддержки экономики

Он формировался по предложениям «снизу» - от бизнеса, депутатов и муниципалитетов



Предложения бизнес-сообщества, депутатов Народного Хурала, администрации Улан-Удэ о мерах поддержки хозяйствующих субъектов, несущих потери из-за действующих ограничений по COVID-19, обсуждались накануне Республиканским штабом по обеспечению устойчивого развития экономики и обеспечения социальной стабильности. Его провел глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики.



«Это уже, будем говорить, «третий пакет» региональных мер, принимаемых руководством республики дополнительно к федеральным. Работа в этом направлении продолжается с учетом предложений и мнения бизнеса, депутатов Народного Хурала в тесном взаимодействии с администрацией Улан-Удэ и всеми муниципалитетами. Правительство оценивает и анализирует все поступающие предложения от наших деловых объединений и депутатов, мы по мере возможности мониторим те предложения и обращения, которые отправляют индивидуальные предприниматели и представители бизнеса, в том числе через соцсети. В частности, для мониторинга обращений в социальных сетях в регионе работает система «Инцидент-Менеджмент». Недавно я проводил прямой эфир во всех своих аккаунтах в социальных сетях.



Многие предложения нам, откровенно, не по карману, а какие-то сложны в администрировании, другие просто нереализуемы быстро. Тем не менее, уже найдены решения, которые, по нашим оценкам, сыграют стабилизирующую роль для предприятий, оказавшихся в зоне риска. Я уже не раз говорил о том, что мы не можем оставить в сложной ситуации наших людей - бизнесменов, наших работодателей и кормильцев. При этом трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - заявил глава Бурятии, открывая совещание.



По итогам совещания 7 апреля приняты принципиальные положительные решения по следующим предложениям:



- увеличение срока переходного периода по договорам аренды земельных участков для владельцев нестационарных торговых объектов для перезаключения договоров.



Как сообщили в администрации Улан-Удэ, внесшей предложение, эта мера позволит 328 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) перенести затраты по перезаключению договоров на право размещения нестационарных объектов на 2021 год.



- Возмещение гостиницам и прочим коллективным средствам размещения затрат по оплате коммунальных услуг.



Предлагается возместить расходы на оплату электро- и теплоэнергии, холодной воды в пределах тех сумм по господдержке, которые есть в распоряжении минтуризма.



- Отсрочка оплаты приобретенного субъектами МСП муниципального имущества при реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества с 1 апреля 2020 сроком на 3 месяца с условием ее уплаты равными частями в 2021 году.





Решения, принятые Республиканским штабом по обеспечению устойчивого развития экономики 4 апреля:



1. Правительство республики компенсирует затраты на аренду помещений туроператорам в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за квадратный метр, начиная с 1 марта по 1 сентября 2020 года.



2. Финансовая поддержка сферы общественного транспорта (автомобильного транспорта общего пользования) в связи со снижением пассажиропотока на период с 1 по 30 апреля 2020 года.



3. Освобождение на 6 месяцев с 1 марта 2020 года арендаторов государственного и муниципального имущества от уплаты арендных платежей.



4. Снижение ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) при условии предоставления «арендных каникул» для арендаторов.



5. Выплата субсидий частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе приостановившим деятельность в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Решением штаба от 7 апреля определено, что субсидии будут выплачиваться по спискам детей, действовавшим на 1 апреля.



6. Стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (для предприятий, не находящихся в режиме карантина). За создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных будет выплачиваться 60 тыс рублей.



Принятые ранее решения опубликованы в разделе



1. Предоставление отсрочки платежей по основному долгу микрозайма, выданного региональным фондом поддержки МСП;



2. Выдача микрозаймов без справки из налоговой под ставку не более ключевой ставки рефинансирования;



3. Резиденты Промышленного парка Бурятии освобождены от арендных платежей на 6 месяцев с 1 марта;



5. Отменены проверки малого бизнеса по региональным и муниципальным органам контроля до 1 мая;



6. Снижение комиссии по поручительствам Гарантийного фонда с 0,75% до 0,5%;



7. Заключение договора с электронной площадкой для возможности работы малых и средних предприятий в режиме онлайн;



8. Взаимодействие с банками и Фондом поддержки малого предпринимательства Бурятии по поручительствам в части реструктуризации долга (предоставление каникул или отсрочки), в зависимости от решения банка;



Специалисты минпромторга организовали «горячую линию» для разъяснений по мерам поддержки 8-800-30-30-123.



Работа правительства республики над «Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства…» идет в постоянном режиме и будет продолжена, подчеркнули в пресс-службе.



Фото: pixabay.com «РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА Предложения бизнес-сообщества, депутатов Народного Хурала, администрации Улан-Удэ о мерах поддержки хозяйствующих субъектов, несущих потери из-за действующих ограничений по COVID-19, обсуждались накануне Республиканским штабом по обеспечению устойчивого развития экономики и обеспечения социальной стабильности. Его провел глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в правительстве республики.«Это уже, будем говорить, «третий пакет» региональных мер, принимаемых руководством республики дополнительно к федеральным. Работа в этом направлении продолжается с учетом предложений и мнения бизнеса, депутатов Народного Хурала в тесном взаимодействии с администрацией Улан-Удэ и всеми муниципалитетами. Правительство оценивает и анализирует все поступающие предложения от наших деловых объединений и депутатов, мы по мере возможности мониторим те предложения и обращения, которые отправляют индивидуальные предприниматели и представители бизнеса, в том числе через соцсети. В частности, для мониторинга обращений в социальных сетях в регионе работает система «Инцидент-Менеджмент». Недавно я проводил прямой эфир во всех своих аккаунтах в социальных сетях.Многие предложения нам, откровенно, не по карману, а какие-то сложны в администрировании, другие просто нереализуемы быстро. Тем не менее, уже найдены решения, которые, по нашим оценкам, сыграют стабилизирующую роль для предприятий, оказавшихся в зоне риска. Я уже не раз говорил о том, что мы не можем оставить в сложной ситуации наших людей - бизнесменов, наших работодателей и кормильцев. При этом трезво понимаем, что потери будут, задача – их минимизировать», - заявил глава Бурятии, открывая совещание.По итогам совещания 7 апреля приняты принципиальные положительные решения по следующим предложениям:Как сообщили в администрации Улан-Удэ, внесшей предложение, эта мера позволит 328 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) перенести затраты по перезаключению договоров на право размещения нестационарных объектов на 2021 год.Предлагается возместить расходы на оплату электро- и теплоэнергии, холодной воды в пределах тех сумм по господдержке, которые есть в распоряжении минтуризма.1. Правительство республики компенсирует затраты на аренду помещений туроператорам в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за квадратный метр, начиная с 1 марта по 1 сентября 2020 года.2. Финансовая поддержка сферы общественного транспорта (автомобильного транспорта общего пользования) в связи со снижением пассажиропотока на период с 1 по 30 апреля 2020 года.3. Освобождение на 6 месяцев с 1 марта 2020 года арендаторов государственного и муниципального имущества от уплаты арендных платежей.4. Снижение ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) при условии предоставления «арендных каникул» для арендаторов.5. Выплата субсидий частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе приостановившим деятельность в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.6. Стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (для предприятий, не находящихся в режиме карантина). За создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных будет выплачиваться 60 тыс рублей.Принятые ранее решения опубликованы в разделе » 1. Предоставление отсрочки платежей по основному долгу микрозайма, выданного региональным фондом поддержки МСП;2. Выдача микрозаймов без справки из налоговой под ставку не более ключевой ставки рефинансирования;3. Резиденты Промышленного парка Бурятии освобождены от арендных платежей на 6 месяцев с 1 марта;5. Отменены проверки малого бизнеса по региональным и муниципальным органам контроля до 1 мая;6. Снижение комиссии по поручительствам Гарантийного фонда с 0,75% до 0,5%;7. Заключение договора с электронной площадкой для возможности работы малых и средних предприятий в режиме онлайн;8. Взаимодействие с банками и Фондом поддержки малого предпринимательства Бурятии по поручительствам в части реструктуризации долга (предоставление каникул или отсрочки), в зависимости от решения банка;Работа правительства республики над «Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и выработке антикризисных мер по поддержке малого и среднего предпринимательства…» идет в постоянном режиме и будет продолжена, подчеркнули в пресс-службе.Фото: pixabay.com