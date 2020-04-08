В Улан-Удэ льготные категории школьников получат продуктовые наборы

Их будут выдаваться в школе родителям учеников под роспись и по графику





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Комитету по образованию администрации города решить вопрос по обеспечению продуктовыми наборами льготных категорий детей, которые ранее питались в школе бесплатно до начала дистанционного обучения. Таких детей – более 13 тысяч, сообщили в пресс-службе мэрии.

Продукты будут выдаваться в школе родителям учеников под роспись и по графику, сообщили в Комитете по образованию. Всю информацию до родителей доведут через родительские чаты. Каждому потребуется предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и родство с ребенком.Стоимость сухого пайка в соответствии с рекомендуемым перечнем продуктов составит 1140 рублей, исходя из количества 19 учебных дней и стоимости 60 рублей в день. В состав продуктового набора входят продукты длительного срока хранения.Выдачу продуктов будут производить при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: использование масок, перчаток, дезинфекционных средств для обработки рук, измерение температуры тела родителей и работников. Для исключения скопления людей при выдаче продуктовых наборов родителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1-1,5 метра, масочный режим, использовать перчатки.Администрацией школ также будет определен резервный день выдачи наборов для родителей, не пришедших по уважительным причинам в установленный графиком день.Фото: мэрия Улан-Удэ