Может ли прививка БЦЖ от туберкулеза защитить от коронавируса

Гипотеза о том, что широкая вакцинация БЦЖ снижает смертность от COVID-2019, требует научного подтверждения

«Я прививки не боюсь: если надо – уколюсь! Ну, подумаешь, укол! Укололи и – пошел...». Эти строчки Сергея Михалкова в Советском Союзе знал каждый школьник. Вакцинация считалась обязательной и проводилась повсеместно в школах, поликлиниках, детских садах. Как ни странно, в наши дни около трети россиян боятся прививок. Существует движение антипрививочников, которые почему-то забыли о том, что имуннопрофилактика входит в список величайших достижений медицины. Согласно оценкам ВОЗ, вакцинация каждый год спасает 2–3 млн человеческих жизней. Благодаря вакцинам была полностью искоренена натуральная оспа, а другие смертоносные болезни – полиомиелит, дифтерия, вирусные гепатиты, корь, коклюш, холера, столбняк, сибирская язва – взяты под контроль. К этому перечню опасных заболеваний можно добавить и туберкулез.Ежегодно 130 млн людей по всему миру делают прививку БЦЖ – это единственная на сегодняшний день сертифицированная вакцина от туберкулеза. В свое время такой укол смог бы спасти Антона Чехова, Франца Кафку и Эмилию Бронте. Появление в прошлом веке вакцины БЦЖ хоть и не избавило человечество от чахотки полностью, но намного сократило случаи ее проявления. Такая прививка не гарантирует абсолютный иммунитет, но предоставляет защиту до 80% вакцинированных.Вакцинация от туберкулеза обязательна более чем в 60 странах мира, в которых риск заражения этой болезнью считается высоким, в частности, в Бразилии, России, Индии, Китае, Южной Африке. В других странах эта прививка просто рекомендована: где-то вакцину БЦЖ делают частично, например, только для детей из группы риска, а некоторые страны и вовсе отказались от вакцинации из-за низкого процента больных туберкулезом. К примеру, США никогда не использовали туберкулезную вакцину массово. Кстати, именно этот факт и стал основополагающим в теории о связи прививки БЦЖ и коронавирусной инфекции. Но об аргументах ученых чуть позже, а сначала вспомним историю возникновения вакцины, благодаря которой туберкулез перестал считаться смертельно опасным для человечества.Вид бактерии, вызывающий болезнь, был открыт немецким микробиологом Робертом Кохом еще в 1882 году. Вакцинный же штамм микобактерии туберкулеза появился в начале XX века благодаря многолетней работе и смекалке двух французов – микробиолога Альбера Кальметта и ветеринара Камиля Герена.Для разработки вакцины решено было использовать возбудитель бычьего туберкулеза – Mycobacterium bovis. Но эта бактерия опасна для людей, поэтому Кальметт и Герен решили вырастить ее ослабленный штамм. Для этого они высеяли возбудителя бычьего туберкулеза на среду, состоящую из смеси глицерина и картофельного крахмала. Для туберкулезной палочки эта питательная среда считается просто идеальной. Чем больше времени эти бактерии проводили на таком «курорте», тем они становились более безобидными – действовал вполне естественный закон эволюции. В общей сложности Кальметт и Герен растянули «спокойную жизнь» для туберкулезной палочки на 13 лет! Ученые более 200 раз пересеивали бактерии этого вида на новую среду и продолжали культивирование до тех пор, пока Mycobacterium bovis не потеряла свою вирулентность – способность вызывать у людей заболевание.Сегодня эта бактерия известна как BCG (Bacillus Calmette-Guirine) или бацилла Кальметта-Герена. В русскоязычной литературе господина Герена переводчики переименовали в Жюрена, и вакцина получила название БЦЖ.В 1919 году Кальметт и Герен перешли в Институт Пастера в Париже, где в 1921 году создали вакцину БЦЖ для применения на людях. Спустя четыре года Альбер Кальметт передал в Москву штамм бактерий, который в нашей стране был зарегистрирован как БЦЖ-1. Советские ученые несколько лет потратили на экспериментальное и клиническое изучение вакцинного штамма, в результате чего его эффективность была полностью научно доказана. В 1928 году началась вакцинация БЦЖ новорожденных из очагов туберкулезной инфекции.Повсеместная вакцинация новорожденных у нас в стране стартовала в 1962 году и практикуется до сих пор. В наши дни массовая вакцинация против туберкулеза проводится двумя препаратами: вакциной туберкулезной (БЦЖ) и вакциной туберкулезной для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М). Выпуск вакцины БЦЖ в стране составляет более 2 млн доз, а вакцины БЦЖ-М – порядка 7,7 млн доз. Более половины объема этих препаратов производит ставропольский филиал НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио» госкорпорации Ростех).В России вакцинация здоровым новорожденным проводится вакциной БЦЖ в возрасте 3-7 дней. Обычно повторные прививки делают уже в 7 лет и в 14 лет.Кстати, отечественный субштамм БЦЖ (BCG-1 Russia) занимает при высокой иммуногенности среднее положение по патогенности среди других субштаммов. Другими словами – вакцина, приготовленная из российского субштамма, обладает высокими защитными свойствами и при этом почти не вызывает осложнений и постпрививочных реакций.С 2015 по 2017 год Федеральный научно-клинический центр физико-химический медицины провел анализ структуры генома и стабильности генетических свойств субштамма BCG-1 Russia, применяемого «Микрогеном» для производства вакцин БЦЖ и БЦЖ-М. В ходе исследования ученые выявили полную идентичность всех производственных образцов субштамма M.bovis BCG-1 Russia и его генетическую стабильность в процессе производства обеих вакцин. Это говорит и о стабильности производственных условий культивирования и качестве самого производственного процесса.Была также проведена оценка профилактической эффективности отечественного субштамма в ретроспективном исследовании с участием более 3 тыс. детей и подростков до 18 лет. В результате была выявлена сильная обратная связь между заболеваемостью туберкулезом и объемом проведенных профилактических прививок. Заболеваемость среди привитых составила 52,2, среди непривитых – 125,1. Таким образом индекс эпидемиологической эффективности (показывает, во сколько раз заболеваемость лиц, получивших препарат, ниже заболеваемости лиц, не получивших препарат) составил 2,4. Это в очередной раз наглядно свидетельствует о том, что прививки против туберкулеза в современных условиях являются эффективной мерой, сдерживающей распространение этого заболевания.Вакцина БЦЖ оказалась эффективна не только для предотвращения туберкулеза, но также и некоторых других заболеваний: проказы, язвы Бурули и других нетуберкулезных микобактериозов. Кроме того, она используется при лечении рака мочевого пузыря и рака кишечника. Механизм действия не установлен. Предположительно, местный иммунный ответ, вызванный БЦЖ, помогает организму бороться с раковыми клетками. Наверное, поэтому к идее о связи между вакцинацией БЦЖ и устойчивостью к коронавирусной инфекции, выдвинутой в марте американскими эпидемиологами, отнеслись с вниманием во всем мире.Изучая COVID-19, было замечено, что в странах, по которым вирус ударил больше, население не прививается вакциной БЦЖ. Кроме США, в списке стран, в которых вакцинация БЦЖ носит лишь рекомендательный характер, – Италия, Нидерланды и Бельгия. В страдающей от COVID-19 Италии даже выборочная вакцинация от туберкулеза проводилась только с 1970 по 2001 годы.В некоторых европейских странах прививка БЦЖ когда-то была обязательна, но позже от нее отказались. Например, в Испании, Германии, Франции, Великобритании. Кстати, ситуация в Германии – одно из явных доказательств данной гипотезы. ГДР по примеру Советского Союза практиковала всеобщую вакцинацию БЦЖ. Сейчас уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 на этой территории в несколько раз ниже, чем в западной части Германии.То же самое показывает сравнение между Португалией и Испанией. Португалия остановила программу обязательной вакцинации населения в 2017 году, а Испания – еще в 1981 году. В Португалии сейчас число жертв коронавирусной инфекции составляет 35 случаев на 1 млн жителей, а в Испании – более 300 случаев на миллион.Теория связи вакцины БЦЖ и коронавирусной инфекции подвергается и сомнению. По мнению критиков гипотеза не объясняет большого числа зараженных в Китае, несмотря на обязательную вакцинацию в стране. Сторонники теории отмечают, что в период «культурной революции» 1966-1976 годов вакцинация была прекращена, поэтому могла появиться уязвимая прослойка населения. Кроме того, если оценивать число умерших на 1 млн человек, в Китае этот показатель составляет 2,4 случая, в то время как в Италии – 285 случаев, Испании – 308, а в США – 39. Если сравнить с Россией и Восточной Европой, то разница еще существеннее. Так, в нашей стране смертность составляет всего лишь 0,4 случая на миллион человек, в Белоруссии – 1,4, на Украине – 1,2.Как возможно научно объяснить данную зависимость статистики по коронавирусной инфекции и туберкулезной вакцине? Ведь туберкулез вызывает бактерия, а возбудитель COVID-19 – вирус. Как и в иммунотерапии рака точного ответа нет. Некоторые врачи считают, что вакцина БЦЖ как бы тренирует иммунную систему, усиливает естественный иммунитет человека к вирусным заболеваниям дыхательных путей.«Гипотеза о том, что широкая вакцинация БЦЖ снижает смертность от COVID-2019 требует научного подтверждения. В настоящее время наука не располагает базовой информацией, которая бы подтвердила антигенное родство между микобактериями туберкулеза и возбудителем COVID-2019», – комментирует ситуацию доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора Центра разработки и внедрения НПО «Микроген» Александр Сергеев.«Во-первых, требуется более полное изучение статистических данных вспышки коронавирусной инфекции. В частности, на эпидемическую статистику влияет масса факторов, которые должны быть учтены: методики подсчета инфицированных и умерших в разных странах, подходы и возможности диагностики и т.д. Во-вторых, требуется анализ антигенного родства между бактериями туберкулеза и возбудителем COVID-2019. Если таковое будет обнаружено, то можно будет делать дальнейшие выводы о том, что иммунный ответ организма на вакцинацию БЦЖ помогает справляться коронавирусной инфекцией», – считает он.Ученые продолжают изучать данный механизм. К примеру, в Австралии сейчас проходит исследование, в котором участвуют 4 тыс. врачей. Половине делают прививку БЦЖ, остальным вводят препарат плацебо. Гипотеза, которую нужно подтвердить, заключается в том, что люди, привитые вакциной, скорее не заболеют коронавирусной инфекцией или болезнь будет протекать в легкой форме. Если это будет научно доказано, то прививку БЦЖ можно будет использовать, пока на рынке не появится специальная вакцина от COVID-2019. Над ней сейчас работают десятки лабораторий по всему миру. В России испытание отечественной вакцины из новосибирского центра «Вектор» на добровольцах начнутся не позже июня.Каждую минуту количество зараженных коронавирусом в мире продолжает расти. На момент написания этого материала всего подтверждено более 1,44 млн случаев заражения COVID-19. В России выявлены 8 672 случая, вылечились 580 пациентов, умерли – 63 человека. На данный момент самое действенное, что мы можем предпринять для своей безопасности, это карантин и соблюдение всех правил гигиены.Фото: rostec.ru