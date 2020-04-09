В Бурятии число больных COVID-2019 выросло до 60

Из больницы выписаны первые пациенты, а 20 контактных отпущены домой







В Бурятии на 9 апреля зарегистрировано 60 подтвержденных случаев заражения COVID-2019, сообщили в минздраве республики. Напомним, накануне их было 50. Из 60 человек 9 успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Таким образом, болеющих на данный момент 50 человек, сообщили в минздраве республики



Круг контактных лиц составляет сегодня 2226 человек, все лабораторно обследованы. Еще у трех граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции – анализы направлены в Научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока (Иркутск).



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице сегодня на 8:00 находятся 91 человек. Всего за весь период госпитализировано 215 больных с респираторными симптомами, в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов выписаны - 124 человека. Сегодня с новой коронавирусной инфекцией в больнице находится - 49 больных, госпитализация одного пациента осуществляется, выздоровели от COVID-19 и выписаны – 9 человек. На госпитализации находится 12 детей с COVID-19, состояние детей удовлетворительное. Больных с внебольничной пневмонией – 17 человек, из них старше 65 – 5 человек. В реанимации находится 6 тяжелых взрослых пациентов, на ИВЛ - 1. Все заболевшие лабораторно обследованы.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 76 480,6 кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии проведены лабораторные исследования на новый коронавирус от от 4840 человек -6512 исследований, в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.





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