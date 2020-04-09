В Улан-Удэ выдача сухпайков школьникам начнется 16 апреля

Они рассчитаны по 30 апреля, но при необходимости наборы продуктов сохранятся и в мае



Продуктовые наборы льготным категориям школьников начнут выдавать с 16 по 24 апреля, сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в эфире телекомпании «Тивиком».



До этого времени будет отработана их поставка местными товаропроизводителями и сформировано 13 889 продуктовых наборов — именно столько детей получали горячее питание в школах Улан-Удэ, пояснили в пресс-службе городской администрации.



«На прошлой неделе, а конкретнее 2 апреля, я дал поручение нашему Комитету по образованию рассмотреть организацию выдачи сухих пайков на период дистанционного обучения для льготных категорий школьников, которые получали горячее питание в школах. Так вот, на те денежные средства, которые выделялись на обеспечение горячего питания, мы не могли организовать выдачу сухих пайков. Это не позволяет законодательство. Поэтому мы стали проводить работу сразу в двух направлениях: во-первых, по внесению изменений в нормативно-правовой акт и, во-вторых, по формированию самих пайков. На сегодняшний день от нашего города внесены предложения министерству образования по изменению постановления правительства Бурятии. Параллельно Комбинат школьного питания уже отработал вопрос с поставщиками по поставке продуктовых наборов. Их нам надо 13 889 — именно такое количество детей получали горячее питание», — прокомментировал Игорь Шутенков.



Мэр также подчеркнул, что местные товаропроизводители могут поставлять более 3 тыс единиц в день своей продукции. Поэтому сейчас отработаны графики по поставке продуктов, по формированию наборов и по их выдаче родителям.



Стоимость сухого пайка в соответствии с рекомендуемым перечнем продуктов составила 1140 руб, исходя из количества 19 учебных дней и стоимости 60 руб в день. В состав продуктового набора вошли макароны, крупы, сахар-песок, говядина тушеная, молоко сгущенное, чай, растительное масло, сервелат, молоко в тетрапакетах, печенье, шоколад и фруктовый сок.



Выдача продуктовых наборов будет вестись в школах при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований как на месте выдачи, так и на месте формирования пайков. Все работники, которые будут выдавать пайки, пройдут санитарный фильтр. И для того, чтобы не создавать массового пребывания людей в одном месте, выдача будет производиться строго по графику, не более 20 наборов в час, подчеркнул Игорь Шутенков.



«Так как принято решение, что дистанционное обучение будет идти до 30 апреля, мы рассчитали паёк до конца этого месяца. Если в мае будет сохраняться режим дистанционного обучения, мы продлим выдачу сухих пайков и на май», — подытожил мэр.



Фото: Тивиком/скриншот

