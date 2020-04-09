В Бурятии медиков массово отправляют «погулять»

Врачи завалили трудинспекцию жалобами на принудительные отпуска





В редакцию "Номер один" обратились медики из Кабанской ЦРБ с жалобой на то, что их внепланово отправляют в отпуска. По их словам, руководство больницы ссылается на то, что сейчас врачам и медсестрам «нечего делать», поэтому многих попросили написать заявления на очередной отпуск в добровольно-принудительном порядке. Как выяснилось, точно такая же ситуация сегодня складывается во многих других больницах республики.

В конце прошлой недели порядка десяти медиков Кабанской ЦРБ оказались в щекотливой ситуации. По словам врачей, их попросили написать заявления на очередной отпуск, невзирая на то, что план отпусков уже составлен, месяцы, когда отдыхает тот или иной сотрудник, давно утверждены.- У меня плановый отпуск совсем в другом месяце. Объясняют это тем, что сейчас особой занятости нет. Поэтому нас принудили написать заявления на отпуск. Да, я тоже подписала, а что делать? Уже были такие случаи, когда медики были не согласны с руководством и потом у них возникали проблемы. Я терять работу не хочу, - признается одна из сотрудниц больницы, попросившая не называть ее имени.- Разве законно то, что сейчас происходит? По указу Путина нас должны были либо оставить работать, либо отправить на самоизоляцию с сохранением заработной платы. Оставили бы часть людей работать, а другую часть отправили домой. Но причем тут наши отпуска? – возмущается еще один медработник Кабанской ЦРБ.Точно в такой же ситуации оказалось еще порядка десяти сотрудников филиала районной больницы в селе Кудара.На запрос в Минздрав РБ нам ответили, что такого распоряжения в Кабанской ЦРБ не было, якобы речь идет лишь о тех сотрудниках, которые ушли в плановый отпуск.«Такого распоряжения не давал по отпускам, тем более за свой счет. В отпуск очередной только тех, кто старше 65 лет, и только с их согласия. На эту минуту ни одного приказа на отпуск я не подписал», - отчитался министру Евгении Лудуповой главврач Кабанской ЦРБ Михаил Батуев.Однако уже в понедельник мы узнали, что медиков, которые к нам обращались с жалобами, действительно отправили в отпуска. Возмущение работников было таким, что они решили написать коллективную жалобу, но довольно скоро их пыл угас. Все боятся репрессий. Тем более что в Минздраве склонны верить больше руководству больницы, а не им.- Позиция министерства такова, что в очередной отпуск можно отправлять по плану отпусков и только добровольно. Сейчас именно о такой ситуации идет речь в Кабанской ЦРБ. Все люди, подписавшие заявления, хотят уйти в очередной отпуск добровольно, - заявила изданию заместитель здравоохранения РБ Наталья Бухольцева.Тем временем в редакцию стали обращаться и медики из других больниц республики с аналогичными жалобами. Как сообщили «Номер один» в трудовой инспекции, данная проблема уже вышла за рамки всего лишь одного-двух медицинских учреждений. Жалобы поступают едва ли не из всех больниц. Формальная причина поведения руководителей одна – плановый прием не ведется, потока пациентов в поликлинике сейчас нет, соответственно, работы у медиков поубавилось. А значит, смысла сидеть без дела нет, идите, мол, отдыхайте. При этом людей практически принуждают якобы добровольно подписывать заявления на очередной отпуск, манипулируя тем, что большинство врачей боятся быть уволенными за свое непослушание и вовсе остаться без куска хлеба в такое непростое время.- Если говорить об этой ситуации, то очень жаль, что медики подписали такие заявления. Ведь если бы они обратились к нам до такого шага, мы могли бы попытаться воздействовать на руководство. Мы выдаем предупреждения о недопустимости нарушений требований законодательства, после чего работодатели зачастую меняют свое решение. Принуждать медиков подписывать такие заявления, конечно, незаконно. Но с юридической точки зрения доказать такой факт впоследствии будет весьма сложно, - говорит ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в Бурятии Анна Задорожная.Более того, как сообщают в трудинспекции, сейчас идет речь о массовом и повсеместном нарушении прав медиков: «В понедельник мы выдали предостережение Министерству здравоохранения РБ о недопустимости принуждения к отпуску медицинских работников. Выдали предостережение именно Минздраву как учредителю, потому что жалобы такого рода к нам поступают практически со всех медучреждений».Всего только за период с 30 по 6 марта в надзорное ведомство поступило порядка 500 телефонных звонков. Почти все жалобы связаны с нарушением закона, связанного с режимом самоизоляции. Работодатели увольняют или «кидают» своих сотрудников, оставляя без средств к существованию, принуждают идти в неоплачиваемые отпуска либо заставляют «добровольно» писать заявления на очередной отпуск.Василиса Шишкина, «Номер один»Фото: «Номер один»