График движения общественного транспорта Улан-Удэ на 10 апреля

Появится один трамвай по маршруту № 5 в утренние и вечерние часы «пик»



Комитет по транспорту Администрации Улан-Удэ сообщает график движения общественного транспорта на завтра, 10 апреля.



МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 27 вагонов. Интервал движения по маршрутам №1, 2, 4 в часы «пик» – 6-19 минут, в «непиковое» время - 19-26 минут.



По маршруту № 5 будет организовано движение одного трамвая в утренние и вечерние часы «пик»:



- в 7:12 отправление трамвая с конечной остановки в мкрн Мелькомбинат;

- в 7:51 отправление с конечной остановки в мкрн Шишковка;

- в 16:57 отправление с конечной остановки в мкрн Шишковка.



МУП «Городские маршруты»: движение 10 автобусов по маршрутам № 3, 12, 134, 135, 16, 16К, 31- по графику выходного дня, 31К- по графику рабочего дня.



Частные перевозчики:



- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 92, 100, 17, 44: в часы «пик» интервал - 10-25 минут, в «непиковое время» - 30-60 минут.

Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00 и в 20:00.



- по маршруту № 28: отправление автобуса в 6:30 с Первого поля, в 7:30 из мкрн Сокол.



Работа маршрутов №№ 51, 54, 80 приостановлена.



Напоминаем, что время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.



По вопросам работы городского общественного транспорта можно обраться на телефон «горячей линии»: 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10, МУП «Управление трамвая» -43-41-23.



В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции пассажирам городского общественного транспорта рекомендуют использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.



Фото: ulan-ude-info.ru

