Школы Бурятии закончат учебный год в обычные даты

Не рассматриваются ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочного окончания учебного года







В Бурятии образовательные организации закончат учебный год по графику, сообщили в минобразования республики.



«В настоящее время не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочного окончания учебного года. Мы справляемся с нагрузкой и с дистанционным обучением» - сказал Валерий Позднков, заместитель министра образования и науки Бурятии.







В рекомендациях отмечено, что каждый регион определяет меры самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством Российской Федерации. При этом, работа школ будет выстраиваться из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. А регионам, где ситуация будет требовать изоляционных мер, рекомендовано проводить обучение в режиме «онлайн» и по индивидуальным учебным планам.



Профильное ведомство республики решило, что на радикальные шаги идти пока не имеет смысла.



Фото: egov-buryatia.ru/minobr В Бурятии образовательные организации закончат учебный год по графику, сообщили в минобразования республики.«В настоящее время не рассматривается ни вариант очной работы школ до конца апреля, ни досрочного окончания учебного года. Мы справляемся с нагрузкой и с дистанционным обучением» - сказал Валерий Позднков, заместитель министра образования и науки Бурятии. Как сообщал «Номер один» , минпросвещения России направило накануне в регионы рекомендации, в которых указано, что местные власти могут изменить календарный график или досрочно завершить учебный год для 1–8-х классов.В рекомендациях отмечено, что каждый регион определяет меры самостоятельно, исходя из ситуации на местах, согласовав свои действия с правительством Российской Федерации. При этом, работа школ будет выстраиваться из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. А регионам, где ситуация будет требовать изоляционных мер, рекомендовано проводить обучение в режиме «онлайн» и по индивидуальным учебным планам.Профильное ведомство республики решило, что на радикальные шаги идти пока не имеет смысла.Фото: egov-buryatia.ru/minobr