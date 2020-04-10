Ухань – жизнь после смерти

Открывшийся китайский мегаполис демонстрирует оптимизм в отношении глобального пост-вирусного будущего

После того, как город Ухань, эпицентр вспышки новой коронавирусной пневмонии (COVID-19) в Китае, в течение почти 11 недель был заблокирован, он в среду, наконец, снова стал открыт остальному миру. Хотя в городе необходимо сохранять бдительность, чтобы не допустить возобновления эпидемии, его с трудом завоеванная предварительная победа является символом общенациональных усилий Китая по борьбе с вирусом, она дает проблеск надежды миру, поскольку почти половина населения планеты в некоторой степени заблокирована сейчас.Три месяца назад в административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай) только начинали осознавать вред от ранее неизвестного вируса. К тому времени COVID-19 все еще оставался «пневмонией неизвестного происхождения». В последующие дни люди, находящиеся там, первыми попали под удар высокоинфекционного заболевания. 11 января 2020 года в городе была подтверждена первая в Китае гибель человека, заболевшего этим вирусом. Начиная с 23 января, за два дня до праздника Весны (традиционный китайский Новый год по лунному календарю), были введены ограничения на выезд из города для cдерживания распространения вируса.К среде в Ухане было зарегистрировано 50 008 подтвержденных случаев COVID-19, что составляет около 61 проц от общего числа заболевших данным заболеванием в Китае. В общей сложности 2572 человека скончались, что составляет около 77 проц от общего числа погибших от COVID-19 в Китае (без учета данных Сянгана, Аомэня и Тайваня). Необычные обстоятельства потребовали исключительных решений. Решение о закрытии Уханя, рекомендованное эпидемиологами и объявленное политическими лидерами, не имело прецедентов в прошлом и оказалось весьма эффективным для сдерживания передачи вируса. Решительные карантинные меры помогли городу освободиться от угроз здоровью людей.В Ухане и за его пределами китайские власти приняли самые решительные и жесткие меры, чтобы свести к минимуму количество заражений.В решительной борьбе с коронавирусом люди в Ухане претерпели большие лишения. Весь мир видел, как быстро вирус может сокрушить системы здравоохранения не только в Ухане, но и в глобальных центрах аналогичного размера. Город, который славился своим восхитительным весенним цветением вишни, стал свидетелем душераздирающих мгновений гибели людей, а также страха и боли. В трудные времена люди были глубоко тронуты многочисленными жертвами и героическим поведением, которые поддерживали город в период кризиса.Будучи эпицентром вспышки эпидемии в Китае, заблокированный Ухань выиграл время для собственной страны и всего мира ради профилактики и контроля эпидемии. Его жители, которые вели смелую войну против общего врага человечества, заслуживают сочувствия и уважения.Несмотря на свое закрытие, жизнь города на самом деле не остановилась. Медики на переднем фронте против эпидемии, исследователи, полицейские, государственные служащие, социальные работники, курьеры и волонтеры практически не переставали работать. Эта антивирусная битва в основном представляла собой общенародную войну.Материальные средства, пожертвования и все виды помощи постоянно поступали в Ухань со всей страны. Две временные больницы были построены за две недели. Более 35 500 медицинских работников приехали в Ухань для оказания помощи местным коллегам в борьбе с вирусом. При поддержке всей страны ситуация в городе становилась лучше с каждым днем. В общей сложности 46 991 человек излечились от этой болезни.Данный вирус, в мировом масштабе незаметно распространяясь, бросил мир в смятение и ввергал один город за другим в ту же пустоту, что была в Ухане. Заболевание поражает не только организм человека, но и глобальный порядок жизни. Но, как и в Ухане, борьба с эпидемией продолжается, жизнь вернется к нормальному руслу, и в города вернутся жизненные силы. Там, где есть жизнь, есть надежда.Ухань является базой для высокотехнологичных отраслей, в том числе для производства чипов. Возобновление работ и производства в городе превзошло все ожидания. К субботе более 97 проц ведущих промышленных предприятий в Ухань возобновили работу. Около 55 тыс человек планируют покинуть Ухань на поездах, и в среду на улицах города ожидается около 1,8 млн автомобилей.Ухань готов к новым испытаниям. Снижение запретительных мер ни в коем случае не должно привести к смягчению усилий по борьбе с эпидемией. С устранением мер по блокированию, город стремится найти тонкий баланс между поддержанием эффективного реагирования на эпидемию и восстановлением обычной жизни и работы.Последние 76 дней - это памятная глава в истории города Ухань, который подвергся нападению со стороны грозного врага, но город восстанавливает свою силу. Осмотрительная разблокировка Уханя далека от окончательной победы над угрозой здоровью, но она заставляет нас полагать, что благодаря решимости, настойчивости и согласованным усилиям глобальная победа против COVID-19 в конечном итоге будет обеспечена.Фото: russian.news.cn