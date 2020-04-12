Жителям Бурятии напоминают о необходимости наличия паспорта при выходе из дома

Не важно, куда вы отправились - до ближайшего ларька за хлебом, или на работу



В Бурятии сохраняются ограничительные меры, введенные Указом главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 года о продлении режима самоизоляции на территории республики до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий, вызванных распространением коронавируса (COVID-2019).



Всем, у кого возникла необходимость покинуть дом по любой причине, необходимо обязательно иметь при себе паспорт и предъявлять документ по требованию уполномоченных должностных лиц. При передвижении к месту работы при себе также нужно иметь и подтверждающий документ (справка), выданный работодателем.



Жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:



- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.



Напомним, по данным на 8.00 12 апреля, в Бурятии зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер.



Фото: "Номер один"

В Бурятии сохраняются ограничительные меры, введенные Указом главы Республики Бурятия от 5 апреля 2020 года о продлении режима самоизоляции на территории республики до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий, вызванных распространением коронавируса (COVID-2019).Всем, у кого возникла необходимость покинуть дом по любой причине, необходимо обязательно иметь при себе паспорт и предъявлять документ по требованию уполномоченных должностных лиц. При передвижении к месту работы при себе также нужно иметь и подтверждающий документ (справка), выданный работодателем.Жителям Бурятии предписано не покидать места проживания, за исключением случаев:- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;- случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы);- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена;- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);- выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;- при следовании к близким пожилым родственникам или людям с хроническими заболеваниями в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.Напомним, по данным на 8.00 12 апреля, в Бурятии зарегистрировано 77 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них 15 человек успешно завершили лечение и выписались из больницы, 1 человек умер. Подробнее... Фото: "Номер один"