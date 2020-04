Свыше 3,5 млн зрителей собрал концерт Little Big в прямом эфире

Группа представила особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19

Более трех миллионов человек смотрели концерт группы Little Big, который транслировался онлайн в «Яндекс.Эфире» в субботу, сообщает РИА «Новости» «У нас первый раз такой концерт, это интересно... Спасибо за то, что смотрели эфир. Для нас это большая честь! Тем более эфир смотрело больше трех миллионов - это неслыханно! Спасибо вам за то, что подарили возможность выступать перед тремя миллионами», - сказал солист группы Илья Прусикин во время онлайн-выступления.Кроме того, артист призвал поклонников соблюдать необходимые меры предосторожности, выходя из дома, не забывая про маски и перчатки. «Не хочется еще год или полгода сидеть на карантине», - добавил он.В рамках онлайн-концерта Little Big представила особую программу для зрителей, находящихся в изоляции из-за пандемии COVID-19.– русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. В 2019 году группа Little Big, дающая более 120 концертов в год по России и Европе, попала в список «Главные российские знаменитости» по версии журнала Forbes, заняв 35-е место с доходом 1 млн долларов. В марте 2020 года стало известно, что она представит Россию на «Евровидении» в Роттердаме. Ее видеоклип на песню «Uno» стал самым популярным на YouTube-канале конкурса. Позже «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Интересно, что лидер группы Илья Прусикин родился 8 апреля 1985 года в селе Усть-Борзя Читинской области (ныне — Забайкальский край). Позже вместе с родителями переехал в город Сосновый Бор, под Санкт-Петербургом.Фото: instagram/littlebigband.com