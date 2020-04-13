В Бурятии сняли фильм «Эвенки Баунта в Великой Победе»

Он уже выложен в сеть





В фильме собраны биографии эвенков Баунтовского района, воевавших на полях Второй Мировой войны. Он уже выложен на Youtube и распространяется в соцсетях. Инициаторы - Межпоселенческая центральная библиотека села Багдарин и Музей народов Севера им. А.Г. Позднякова.

- Для меня главное - увековечить память и отдать дань глубокого уважения воинам – эвенкам таёжного Баунта, - говорит Лариса Мурзакина.









В основу фильма легли материалы, собранные для готовящейся к печати книги «Галерея славы эвенкийских воинов Баунта» и запланированной районной выставки «Память бессмертна». Как рассказала заведующая краеведческим отделом библиотеки, уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Лариса Мурзакина, цель фильма – донести историческую память до тех, кто не сможет ознакомиться с книгой в библиотеке, или посетить предстоящую выставку. Ведь хотелось рассказать о своих земляках, внесших вклад в Великую Победу, многие из которых отдали за это свои жизни.- Рожденные в тайге и владевшие всеми охотничьими навыками, на фронте они очень ценились - за меткий глаз и твердую руку их записывали в снайперские подразделения. О судьбе многих из них мы узнаём только сейчас - спустя многие десятки лет, - говорит Лариса Мурзакина.Сбор материала был начат еще в 2019 году, для издания одиннадцатого тома Книги Памяти Республики Бурятия от Баунтовского района. В рамках этой работы возникло желание уточнить сведения о баунтовцах-фронтовиках из числа эвенкийского населения района. Были изучены материалы, имевшиеся в библиотеке и музее, а также списки призванных с 1938 по 1945 годы Баунтовским районным военкоматом и данные районного муниципального архива, плюс семейные архивы баунтовских эвенков. В настоящее время собраны сведения о 117 эвенках Баунта, ушедших на войну. Поскольку в вышедший фильм вошли не все материалы, планируется выпуск фильма-продолжения. Он будет называться «Прикосновение к подвигу».Напомним, над подобным проектом в честь 75-летия Победы ведет работу государственный республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» министерства культуры РБ, готовя сборник об эвенках-ветеранах Бурятии. В нем также использована информация, собранная Межпоселенческой центральной библиотекой Багдарина.