В Бурятии снижаются местные налоги для поддержки экономики

Глава республики утвердил «четвертый пакет» региональных мер, которые помогут бизнесу



Просчитав все свои возможности решили, что можем снизить ставки по некоторым видам «республиканских» налогов. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании по обеспечению устойчивого развития экономики. В нем приняли участие экономический блок правительства республики во главе с первым зампредом Игорем Зураевым, депутаты Народного Хурала во главе с председателем Владимиром Павловым Народного Хурала и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, сообщили в пресс-службе правительства.



По итогам совещания приняты решения:



- уменьшить на 90% базовую доходность по патентной системе налогообложения для субъектов малого предпринимательства по всем видам деятельности, предприниматель за 2020 год должен будет оплатить только 10% от стоимости патента;



- органам местного самоуправления предложено снизить на 50 процентов (с 15% до 7,5%) ставку по ЕНВД налогоплательщикам, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19;



- докапитализировать дополнительно Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Бурятии на сумму 100 млн рублей для выдачи микрозаймов субъектам МСП под льготную процентную ставку.



«Нам нужно совершенствовать и расширять региональные меры поддержки бизнеса, тем более от депутатов и предпринимательского сообщества постоянно поступают конструктивные предложения. Решением президента России введена отсрочка выплат на 6 месяцев, а затем планируется дать рассрочку наложенных платежей на год. Благодаря тому, что Владимир Путин также дал субъектам полномочия понимать свои решения, мы уже сегодня можем сделать свой ход и дополнительно поддержать бизнес», - отметил Алексей Цыденов.



«Первый пакет» республиканских мер поддержки экономики:



1. Предоставление отсрочки платежей по основному долгу микрозайма, выданного региональным фондом поддержки МСП;

2. Выдача микрозаймов без справки из налоговой под ставку не более ключевой ставки рефинансирования;

3. Резиденты Промышленного парка Республики Бурятия освобождены от арендных платежей на 6 месяцев с 1 марта;

5. Отменены проверки малого бизнеса по региональным и муниципальным органам контроля до 1 мая;

6. Снижение комиссии по поручительствам Гарантийного фонда с 0,75% до 0,5%;

7. Заключение договора с электронной площадкой для возможности работы малых и средних предприятий в режиме онлайн;

8. Взаимодействие с банками и Фондом поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия по поручительствам в части реструктуризации долга (предоставление каникул или отсрочки), в зависимости от решения банка;



«Второй пакет» республиканских мер поддержки экономики



1. Правительство республики компенсирует затраты на аренду помещений туристическим операторам в размере 80% от стоимости аренды, но не более 400 рублей за квадратный метр, начиная с 1 марта по 1 сентября 2020 года.

2. Финансовая поддержка сферы общественного транспорта (автомобильного транспорта общего пользования) в связи со снижением пассажиропотока на период с 1 по 30 апреля 2020 года.

3. Освобождение на 6 месяцев с 1 марта 2020 года арендаторов государственного и муниципального имущества от уплаты арендных платежей.

4. Снижение ставки налога на имущество организаций до 0% в отношении недвижимого имущества на 2020 год для административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) при условии предоставления «арендных каникул» для арендаторов.

5. Выплата субсидий частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе приостановившим деятельность в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Решением штаба от 7 апреля определено, что субсидии будут выплачиваться по спискам детей, действовавшим на 1 апреля.

6. Стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (для предприятий, не находящихся в режиме карантина). За создание дополнительного рабочего места для трудоустройства безработных будет выплачиваться 60 тыс рублей.



«Третий пакет» республиканских мер поддержки экономики



1. Увеличение срока переходного периода по договорам аренды земельных участков для владельцев нестационарных торговых объектов для перезаключения договоров. Как сообщили в администрации Улан-Удэ, внесшей это предложение, мера позволит 328 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) перенести затраты по перезаключению договоров на право размещения нестационарных объектов на 2021 год.

2. Возмещение гостиницам и прочим коллективным средствам размещения затрат по оплате коммунальных услуг. Предлагается возместить расходы на оплату электро- и теплоэнергии, холодной воды в пределах тех сумм по господдержке, которые есть в распоряжении минтуризма.

3. Отсрочка оплаты приобретенного субъектами МСП муниципального имущества при реализации преимущественного права приобретения арендуемого имущества с 1 апреля 2020 сроком на 3 месяца с условием ее уплаты равными частями в 2021 году.



Специалисты минпромторга организовали «горячую линию» для разъяснений по мерам поддержки 8-800-30-30-123.



Фото: egov-buryatia.ru